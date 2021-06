Blij of juist bezorgd: zo voelt het einde van de lockdown voor Groningers

'Mensen zijn kuddedieren, ze willen weer dingen samen doen', vat Jan Veldhuis zijn 'drang' naar versoepeling samen. Als voorzitter van Korfbalvereniging Hoogkerk merkte hij hoe lastig sommige van zijn leden het hadden tijdens de maandenlange lockdown.

'Zelf ben ik positief ingesteld, maar ik merk dat anderen er toch wel wat terneergeslagen van worden. Dat houd ik dan in de gaten. En als het nodig is om iemand te helpen, overtreed je maar eens een regel. Het is een beetje laveren en de menselijk maat aanhouden.'

'De sfeer was uitbundig'

De heropening van de terrassen zorgde er al voor dat de sfeer terug is bij de club. 'Afgelopen zaterdag hadden we hier bij een oefenwedstrijd vijftig man op ons terras. hoe de sfeer was? uitbundig!' Je ziet dat de druk van sommige mensen afvalt.'

Veldhuis is niet de enige die uitkijkt naar de 'heropening' van de samenleving, zoals je de reeks versoepelingen kunt noemen. Van de 966 mensen die onze vragenlijst invulden, is een ruime meerderheid (heel) blij dat er straks weer meer mag.

Het einde van de lockdown geeft mensen het gevoel dat er weer ruimte is voor spontane acties. Even uit eten of een filmpje pakken met vrienden? Het kan straks weer.

'Dat hebben we wel gemist', zegt gepensioneerde Jan van Houten uit Surhuisterveen. Samen met zijn vrouw ging trok hij er geregeld op uit voor koffie, een hapje eten of een paar nachten in een hotel. Tijdens de lockdown voelde hij zich opgesloten. 'Dat was geen mooie tijd. We hielden ons wel aan de maatregelen, want we wilden gezond blijven.'

‘Fantastisch! Eindelijk weer erop uit. Daniël Weyzig gaat naar de film

Met allebei twee prikken gekregen en het einde van de lockdown in zicht, komt het echtpaar Van Houten weer tot leven. 'Dinsdag doen we een high tea en misschien gaan we nog wel een paar dagen naar een hotel. Het is fijn dat we weer plezier kunnen hebben.'

Ook Daniël Weyzig uit Delfzijl heeft zijn eerste uitje al geregeld. Hij gaat zaterdag met zijn moeder en stiefvader naar Godzilla vs. Kong in de bioscoop. ‘Fantastisch! Eindelijk weer erop uit.’ Vanwege zijn handicap - Daniël is volledig blind en heeft een evenwichtsstoornis – zit hij in een rolstoel.

De lockdown had wat dat betreft ook een voordeel. ‘Omdat er bijna niemand op straat was, kon je iets makkelijker door de stad heen. Het wordt straks weer drukker, maar we zoeken de rustige plekken op.’

Martijn Lambregts uit Eeserveen kijkt er om een andere reden naar uit dat de horecagelegenheden weer open zijn. ‘Ik geef vaak lezingen over de wolf en maatregelen voor veehouders. ‘Voor zaalhouders zijn de verkochte drankjes een leuk extraatje, en ik vind het fijn om mensen in de ogen te kunnen kijken.’

'Meer bezoek thuis maakt verjaardag gezelliger'

Naast de heropening van de restaurants is de verdubbeling van het huisbezoek de versoepeling waar mensen het meest naar uitkijken. 'Zo kan onze familie uit het buitenland op bezoek komen', reageert iemand. Anderen zien de verjaardagen weer gezelliger worden. Ook extra reismogelijkheden en binnen sporten worden vaak genoemd als welkome versoepelingen.

Lees verder onder de tabel

Ook meer verplichtingen na de lockdown

Een meerderheid heeft dus zin in versoepelingen, maar anderen staan niet direct te springen vanwege het einde van de lockdown. Dat geldt bijvoorbeeld voor Ilona Brontsema uit Ezinge. Zij heeft er een dubbel gevoel bij.

'Ik mag graag onderweg een terrasje pakken, maar ik vond de bubbel ook wel heel erg fijn', geeft ze toe. Dat laatste onderschrijven meer mensen die onze vragenlijst invulden. 'Het gevoel om weer verplichtingen te hebben', wordt genoemd als mindere kant van de versoepelingen.'

Thuis zijn waarderen

Toen de coronacrisis begon miste Brontsema eigenlijk alleen in de eerste weken het sociale contact. 'Vooral omdat je niet weet hoe lang het zal duren.' Langzamerhand gaf ze zich over aan de rust die ze ervoor terugkreeg. 'Ik ben het thuis zijn gaan waarderen, het is prima zo. Hetzelfde geldt voor mijn twee dochters. Misschien komt het omdat we in een dorp wonen. Dan is je instelling qua uitgaan anders dan in de stad.'

Ondanks de rust ziet Bronsema niet op tegen het einde van de lockdown. 'ik heb geen angststoornis opgelopen, ofzo. 'We gaan ook gewoon weer lekker uit eten met elkaar. Dat valt onder je eigen sociale bubbel, vind ik.'

We hebben net twee zaterdagen met botsingen gehad. Daaraan merk je dat het gejaagde leven weer begint Hilda Reinders - Vreest voor verkeersdrukte

Hilda Reinders uit Appingedam is wat stelliger. Zij vond de lockdown juist 'fantastisch' omdat de verkeersdrukte sterk afnam. Reinders woont aan de Farmsumerweg en maakt zich met een werkgroep hard voor het veiliger maken van die weg. 'Het is hier af en toe auto aan auto en vooral 's avonds rijden ze soms veel te hard. Maar tijdens de lockdown hadden we rust. Dat was een verademing.'

Sinds vorige versoepelingen, merkt ze dat de drukte, en daarmee het aantal ongelukken, toeneemt. 'We hebben net twee zaterdagen met botsingen gehad. Daaraan merk je dat het gejaagde leven weer begint. Ik gun iedereen zijn vrijheden, maar met de overlast zijn we hier helemaal niet blij..'

Wanneer gaat het mondkapje af?

Ook na zaterdag is ons leven natuurlijk nog niet als vanouds. Zo kun je te maken krijgen met toegangstesten en gelden daarnaast de basismaatregelen nog steeds. Het merendeel van de mensen die onze enquête invulden, zegt geen enkele nog geldende maatregel lastig te vinden. Het mondkapje wordt door sommigen als 'stressvol' en 'zinloos' ervaren. 'En aan afstand houden doen toch al steeds minder mensen', merkt iemand op.

Dit artikel is gebaseerd op onze enquête over de heropening van de samenleving. Het gaat hier niet om een representatief onderzoek, maar om een peiling van het gevoel onder Groningers.

Lees ook:

- ‘Ik denk dat iedereen van deze versoepelingen opbloeit’

- Einde lockdown: weer samen sporten en binnen uit eten

- Alles over de coronacrisis in ons liveblog