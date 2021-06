Column: Over de grup

'Waarom ook niet?', denk ik. Het kan en mag weer. Bovendien ben ik er sinds coronamensenheugenis niet meer geweest. ‘Wat let die?’ zou buurman Knuterman zeggen en dus stap ik in de auto, vernoemd naar Wil Hartog.

De zon staat hoog aan de strakblauwe lucht. Mijn gemoed staat op standje vrolijk. Een ideale dag om naar Duitsland te rijden. Even weer een keer ‘over de grup’. En hup daar rij ik over de snelweg richting Schanze.

Dat Bad voor Nieuweschans wil er bij nog steeds niet in. In het Gronings wordt het dan Tobbe Schanze. En dat lijkt toch verdacht veel op tobbedansen en je wil als rechtgeaarde Schansker toch echt niet de bijnaam Tobbedanser dragen.

Ik verleg mijn gedachten naar de andere kant van Schanze, naar andere kant grens. Eerst maar even naar Bunde, denk ik. Even kijken wat de benzine en dieselprijzen doen en bij de Combi Bratwurst en Korn scoren.

Daarna rij ik door naar Ditzum. Misschien serveren ze op het terras van het Altes Haus am Ziel wel een heerlijke Fischpfanne vol dampende vis in roomboter. Of even met pontje over naar de andere kant van de Ems. Ik zie het voor me en krijg er steeds meer zin in.

Terugweg over Leer, een nieuwe jeans halen bij Modehaus Leffers. Ik sla van pret op het stuur. Dit is mijn dag. Ongemerkt ben ik Klein Ulsda voorbij. Club Chantall staat ook te koop, hoorde ik van de week van een collega uit Winsum en bijna tegelijkertijd van een collega uit Wildervank. ‘Woonhuis.160.000 euro’ stond op de naar mij gestuurde Funda-foto.

Ik weet niet goed waarom ze dat naar mij stuurden. Maar ik vind het op zich nuttige informatie. Inmiddels heb ik de grens bereikt en rij tussen de Poort van Groningen en de Score door. Op de parkeerplaats voorbij de Duitse Tankstelle schuin achter het oude douanekantoor zie ik in mijn rechterooghoek drie Duitse Polizeiwagens staan.

Ik ben nog niet bij Dreieck Bunde of ik hoor sirenes. In mijn achteruitkijkspiegel zie ik eerst 1 en dan drie politieauto’s. ‘Ongeluk gebeurd zeker’, is mijn gedachte. Ik kijk in de verte of ik ook iets zie op de Autobahn. Maar nee. Alleen een voort tuffende vrachtwagen van Reining.

De eerste politiewagen komt voorbij. Ik kijk opzij. Een politieman kijkt mij aan met een vreemde unheimische blik. ‘Willkommen in Deutschland’, zeg ik met een grimas hardop tegen de man twee autoruiten verder. Ik heb het nog niet gezegd of de politieauto gaat voor mij rijden. Politiewagen 2 gaat naast mij rijden en nummertje drie vlak achter mij. En dat allemaal met gillende sirenes en zwaailampen.

De voorste auto remt af en ik, inmiddels met het hart in de keel, rem mee. Voor ik het weet ben ik op de vluchtstrook klemgereden door zes Duitse agenten. Dat weet ik dat het er zes zijn, omdat alle zes nu met getrokken pistolen rond mijn auto staan.

Automatisch doe ik achter het stuur mijn handen omhoog. Mijn portier wordt opengetrokken en lig ik twee tellen later op het asfalt met twee beren van Polizisten op mijn rug.

‘Keine Bewegung!! Und Klappe halten!!’, krijg ik toegeblaft. Een van de twee beren op mijn rug klikt handboeien om mijn polsen. ‘Harry, hol den Wagen’, hoor ik de tweede beer op mijn rug zeggen. En even later word ik met gillende sirenes achter in een Duitse politiewagen afgevoerd naar het politiebureau in Leer.

Daar moet ik mijn schoenen en sokken uitdoen, mijn zakken leegmaken en mijn riem van mijn spijkerbroek afdoen om vervolgens in een vieze stenen cel te worden gegooid. ‘Was ist los?’, had ik al een paar keer gevraagd, maar ik kreeg geen antwoord. ‘Ich bin unschuldig wie ein Lammetje’, roep ik vertwijfeld. Geen enkele respons.

Na uren krijg ik een flesje water en een smerige veel te droge zuurdesemboterham zonder boter maar wel met ‘Schinken’ van een overjarig Schwein. Ik schat zo’n drie uur later word ik door een agent ‘Mitkommen’ - nog steeds geboeid - uit mijn cel gehaald en naar een kantoor geleid.

Achter een groot bureau zit een man in een ander uniform dan de agenten die mij hebben opgepakt. Ik word op een stoel voor hem en zijn bureau gezet.

Hij leunt achterover. ‘So Herr Hulsegge. Sie sind uns was schuldig...’ Ik hen wat schuldig? Hoezo? ‘Zehntausend Euro’, zegt de man afgemeten en hij buigt zijn gezicht naar dat van mij. Tienduizend euro??? De maffia is kennelijk ook in de Duitse politie geïnfiltreerd.

‘Und sofort bezahlen!!’ En hij slaat mijn hand keihard op zijn bureau. ‘Ich hab ja nichts gemacht. Warum!?’, roep ik smekend. De man zegt niks. Hij kijkt me alleen maar aan.

Dan weet ik het. Ik heb jaren geleden een fikse Duitse snelheidsboete gehad en een rijverbod niet uitgevoerd. Daarvoor moest ik mijn rijbewijs inleveren. En dat weigerde ik pertinent. Duitsers zijn net olifanten. Die vergeten niks.‘ Zahlen du Halunke, du Drecksau!’, schreeuwt de man voor mij. Spetters vliegen uit zijn mond in mijn gezicht.

Dan word ik met een schok, badend in het zweet wakker. Sodeju, wat een nachtmerrie, Mijn hart klopt in mijn keel. Ik droom wel vaker raar. Dat gebeurt meestal als ik pieker. Dat deed ik de afgelopen dagen. Dat gepieker ging over het Janssen-vaccin.

Vrijdag krijg ik een prikje, een Janssen dus. Maar nu werd deze week duidelijk dat jongeren onder 44 (!) dit vaccin niet meer mogen vanwege trombosegevaar. En hoe zit dat met mij dan? Ik ben de jongste niet meer, maar ik voel me nog wel zo. En heb geen zin om dood te gaan aan trombose. Moet ik nu weigeren? Moet ik zeggen dat ik Pfizer wil en geen Janssen? Of stel ik me aan?

Kortom, genoeg om de komende nachten over te piekeren. Ik bedenk me nu dat er een tweede piekerexemplaar in mijn piekerhoofd bij komt.

Want hoe kan ik ooit nog naar Duitsland zonder aan dat ‘verdammte Fahrverbot’ te denken?

Erik Hulsegge