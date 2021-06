De Diepenring komt er zo uit te zien, als het aan de Groningse raad ligt

De Diepenring heeft geen eigen toekomstplan en dat vindt een raadsmeerderheid maar niks. Zeven partijen roepen het gemeentebestuur op om een plan van aanpak te schrijven.

Reuring

De partijen willen dat er meer reuring komt rondom de Diepenring, maar er moet ook oog komen voor meer groen, ontspanning en koelte. Dat vindt een brede meerderheid van de gemeenteraad.

Als je alles in losse plannen blijft benoemen dan wordt het niks Jasper Been - raadslid GroenLinks

Onder aanvoering van GroenLinks hebben PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en 100% Groningen het plan opgevat om het college van burgemeester en wethouders aan het werk te zetten. Er zijn al wel plannen voor een transformatie van de Diepenring, die zijn ook al meerdere keren naar voren gekomen, maar de partijen vrezen een zogenoemde 'postzegel-aanpak'.

Een andere impressie van de Diepenring in de plannen (Foto: Sgaar)

'In alle plannen en visies wordt de Diepenring genoemd', zegt GroenLinks-raadslid Jasper Been. 'Maar als je alles in losse plannen blijft benoemen dan wordt het niks. Je moet het als één groot plan aanpakken', is zijn mening. Volgens Been is dat ook prettiger, maar vooral duidelijker richting bewoners. 'Aanwonenden en andere inwoners kunnen dan meedenken over één groot plan en hebben niet elke keer een andere ambtenaar aan de telefoon. Met zo'n plan kunnen we ook piketpaaltjes slaan voor de komende jaren.'

Aanpak binnenstad

Op dit moment wordt de binnenstad al flink verspijkerd, het klapstuk van die aanpak moet nog komen: de Grote Markt. In totaal heeft het gemeentebestuur 60 miljoen euro tot haar beschikking om het stadscentrum aan te pakken. Als alle wensen uitgevoerd gaan worden, zal dat bedrag overigens niet toereikend zijn. Volgens Been hoeft een nieuw plan voor de Diepenring niet per definitie te zorgen voor een nog grotere kostenpost voor de aanpak van de binnenstad.

Omdat het om allerlei verschillende plannen gaat zijn we het overzicht kwijt Jasper Been - raadslid GroenLinks

'Omdat er al plannen zijn is daar ook al geld voor gereserveerd, maar omdat het om allemaal losse plannen gaat zijn we het overzicht ook enigszins kwijt. Daarom willen we dus alles combineren in één plan. We weten niet wat er nog meer in de visie komt te staan dus we weten ook niet wat het gaat kosten. Mocht die visie extra geld gaan kosten ten opzichte van wat we al willen uitgeven aan de Diepenring, dan is het vervolgens aan de raad om daar een besluit over te nemen.'

'Resultaat komt er altijd'

Het huidige stadsbestuur, waar GroenLinks een grote rol inspeelt met elf zetels, neemt volgend jaar maart afscheid. Dan zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Been vindt niet dat de vraag om een gedegen plan voor de Diepenring te laat komt.

De plannen moeten volgens de raad voor meer reuring zorgen (Foto: Sgaar)

Hij is niet bang dat een nieuw college de visie overboord gaat gooien. 'Er zal altijd een resultaat uitkomen, daar kan je het dan vervolgens niet mee eens zijn, maar er komt een resultaat. We vragen met veel partijen om een plan en dat zijn partijen die in de toekomst ook belangrijk zullen zijn voor de gemeente. Ik denk dat we verder ook brede steun gaan krijgen voor deze vraag om een visie. Het is gewoon niet handig om alleen maar losse plannen te hebben', zegt hij tot besluit.

