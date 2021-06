Zingen in de kerk: 'Het verbindt, alsof je een familie bent'

Het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) waarbij 29 kerkgenootschappen en twee Joodse gemeenschappen zijn aangesloten hanteert net als de overheid een routekaart, waarin stapsgewijs versoepelingen zijn aangekondigd.

Geadviseerd wordt om zingen op beperkte schaal weer toe te laten. Concreet betekent dit: 'op een ingetogen manier, zonder extra volume (=praatniveau) en met beperkte tijdsduur. '

Protestantse kerk

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) neemt dit advies over. Harry Brouwer, predikant van onder meer de Protestantse Kerk in Alteveer, is er maar wat blij mee. 'Zingen is ontzettend belangrijk. Het doet iets met de emotie van mensen.'

Hij trekt een link met de concerten van André Rieu. 'Daar kijkt mijn vrouw wel eens naar. Als je ziet hoe die mensen daar opgaan in muziek, in zingen en in sfeer, dan raakt je dat diep in je hart.' Zo is dat volgens hem ook met zingen in de kerk.

Jaap de Kok kan dat beamen. Hij is 23, en sinds een aantal maanden cantor van de Wijkgemeente Martinikerk in Stad. 'In de protestantse kerken is zingen het antwoord van kerkgangers op wat ze horen in de bijbellezing, preek en gebeden. Doordat het zingen de afgelopen maanden is weggevallen, zitten kerkgangers nu een uur te luisteren.'

Zingen maakt een kerkganger actief. Mede daarom is het zo belangrijk. 'Zingen is twee keer bidden. Het is heel kwetsbaar en direct. Het komt écht uit jezelf, en raakt aan de emoties die je voelt.'

Zingen verbroedert

In de Martinikerk wordt momenteel druk overleg gevoerd over hoe zingen concreet een plek zal krijgen. Als samenzang weer mogelijk wordt, dan voelt dat voor De Kok in elk geval als thuiskomen. 'Iedereen komt vanuit zijn of haar situatie naar de kerk. Je kent andere kerkgangers soms wel en soms niet. Als je dan door samen te zingen een godservaring kan hebben, terwijl je elkaar niet kent, dan voel je je ineens toch alsof je familie van elkaar bent. Net als in het leger, waarin soldaten samen marsliederen zingen, en waar verbroedering plaatsvindt.'

Zingen zal dus voorlopig nog op praatniveau moeten. Of dat gaat lukken weet Brouwer niet. 'Zeg maar eens tegen mensen in een voetbalstadion dat ze niet te hard mogen zingen. Dat gaat nooit lukken. En of kerkgangers gehoorzamer zijn dan voetbalsupporters...'

Viering zonder samenzang

Predikant Harry Brouwer vond de vieringen zonder samenzang enigszins mat. 'Er zaten dan al wel wat mensen in de kerk en op het podium staat een klein groepje te zingen. En dan zit je daar als kerkganger maar in de kerk, terwijl je niet mee kan doen. Nee, ik ben heel blij met deze verruiming.

Samenzang of niet, cantor Jaap de Kok probeert er iedere zondag voor te zorgen dat er toch mooie muziek klinkt. 'Juist in coronatijd werd ik gevraagd om cantor te worden, zodat ik kon regelen dat er iedere kerkdienst weer een of meerdere goeie zangers waren, met zo nu en dan ook andere musici.'

Volgens De Kok zijn er ook kerkgangers die het wel prima vinden zo. 'Ik hoor dat er mensen de dienst thuis volgen, en daar wél zingen, omdat het in de kerk niet kan. Maar er zijn ook kerkgangers die het fijn vinden om naar zangers te kunnen luisteren.'

Katholieke kerk

Dat luisteren zijn katholieke kerkgangers al langer gewend. In de katholieke kerk worden de meeste liederen gezongen door een koor. En de samenzang door de kerkgangers is meestal minder luid dan bij protestantse kerken.

Egbert van der Werff zingt bij van het koor van de Sint-Jozefkathedraal. Hij legt uit dat het koor uit zes zangers bestaat. 'Ons kerkkoor beschikt over goede stemmen. Onze koorleden zijn geoefend en geschoold, maar dat is wel van een andere kwaliteit dan als je met zangers van het conservatorium werkt.'

Volgens Van der Werff zijn er normaal tijdens de mis wel momenten waarop de kerkgangers meezingen, zoals bijvoorbeeld bij het Onze Vader of de geloofsbelijdenis. 'Maar die worden nu gesproken. En bij andere mis-onderdelen kiezen we voor koormuziek die niet geschikt is voor samenzang. De liedkeuze is zo om meezingen niet uit te lokken.' Van der Werff denkt wel dat ook bij katholieke kerkgangers de behoeft om ook zelf weer mee te kunnen zingen leeft.

