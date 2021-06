'Hij goeide zien jassie uut en miene moe ving hem altied op...'

Dat gebeurde onder meer tijdens de gezamenlijke Gronings-Drentse theatertour 'Bartje op Peerd van Ome Loeks' in de jaren tachtig.

Liever te dik in de Kist

René Karst is landelijk bekend van zijn hit 'Liever te dik in de kist', maar in Drenthe en ook in onze provincie is ie toch de man van Duo Karst, dat hij sinds 1979 samen vormde met zijn moeder Janny. En via Duo Karst leerde hij dus Ede kennen.

Ze stonden zo'n zes keer samen op het podium in Groningen en Drenthe. 'As hij din 'Geef mie din blues zong', gooide hij zien jassie achter de coulissen en doar ston miene moe dij hom altied opvong. Ik von hem in die tied wel n beetje broos. Hij haar net zien eerste operatie achter de rug waarbij hem een long ofnomen was'.

Rare combinatie

Bij de repetities en tijdens het broodjes eten werd er altijd even gebabbeld over muziek En dan ook altijd in het plat. 'In die tied schreven wie as Duo Karst ons aigen nummers en Ede dee dat ook. Wie voelden ons net n kleine beetie meer din aander artiesten, die dat niet deden. Dat schepte een band. Ede kon ook heel goed mit miene moe en aansom ook'.

Duo Karst (René en Janny) op het podium in Bartje op het Peerd van Ome Loeks (Foto: Eigen foto)

Karst zag Ede als een rasmuzikant. 'Ik heb hem nooit ziene as n leroar. Dat von ik zo'n rare combinatie'. De zanger en liedjesmaker speelde in die roemruchte theatershow, waarin ook Jaap Nienhuis, Margo Kool en de jongens van de Stamtoavel optraden, ook muziek van Ede.

Drunneger Potpourri

Karst mocht het nummer Mien Toentje spelen in de Drunneger Potpourri onder begeleiding van Henk Bemboom, Jur Eckhardt en Kees Alkema. Daarin kwamen allerlei bekende Groningse en Drentse liedjes voorbij. Omdat Ede maar een beperkt aantal nummers mocht spelen in de show, ging Mien Toentje naar de Drunneger Potpourri.

'Ede was natuurlek nog ziek. En hij mocht van het GAK maar een paar liedties zingen. En toen zei hij tegen ons. As joe nou Mien Toentje speulen. dat kinne ie toch wel René...'

En of René Karst dat nog kan. Een kleine veertig jaar later, zonder het ooit weer te hebben gespeeld tovert hij Mien Toentje uit zijn gitaar.

Renè Karst tovert Mien Toentje uit zijn gitaar (Foto: Rolf Schreuder/RTV Noord)

Dit en nog vele meer mooie verhalen van René Karst over Ede in aflevering 36 van de podcast Credo, over het leven van Ede Staal.

