Honderden dode vissen bij Fraamklap door mestvervuiling

De mest werd op verschillende dagen over de boerenakkers verspreid. Door de regenval stroomde de drek via de drainages de omliggende sloten in. De mest dreef op het wateroppervlak.

'Inschattingsfout'

Waterschap Noorderzijlvest schakelde rioolservice Willem de Winter in om de dode vissen op te ruimen. Woensdag werden al veel vissen uit het water gehaald, maar een dag later blijkt dat nog niet alles is opgeruimd.

Bekijk in deze video hoe de opruimwerkzaamheden eraan toe gaan:

'Ik denk dat er een inschattingsfout is gemaakt', zegt De Winter, terwijl hij om zich heen kijkt. 'Het land was al te nat, toen is er toch nog mest verspreid. Na een regenbui liep alles weg.'

Van opzet is beslist geen sprake, concludeert de rioolman. 'Het is gewoon pech.'

Met emmers tegelijk

Medewerkers zijn nog de rest van de dag zoet met het opruimen van de dode vissen. 'Het ziet er hier nu wel aardig uit', zegt De Winter, 'maar hoe het er verderop uitziet, gaan we zo zien.'

Ook de boot is gevuld met dode vissen (Foto: Maartje Ettema/RTV Noord)

