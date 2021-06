Gannef: roman over Zwarte Jan, de Koning van de hoeren

Vanuit Vierhuizen op het Hogeland werkt Voos (Eenrum, 1962) gestaag aan een indrukwekkend oeuvre. Met Gannef rondt Voos zijn trilogie af die begon met Malterfoske (2019) en Canisius (2020).

Het is een doorleefde trilogie over de familie van de schrijver. Een familie van veenarbeiders, beurtschippers, eenvoudige arbeiders en criminelen. Waar men niet nadenkt over goed en kwaad maar het al druk genoeg heeft om zich staande te houden. Waar alcohol en geweld altijd om de hoek loeren. Hoewel Voos zijn romans novelles noemt, lezen de boekjes als een groots epos.

Oude temeier en Duitse officier

Het derde deel van de trilogie draait rond oom Jan, bijgenaamd Zwarte Jan, die vanaf het Hogeland naar Stad trekt om daar zijn kost als pooier bij elkaar te ritselen. ‘Ik heb oom Jan in Gannef natuurlijk wel heel dik aangezet,’ vertelt Voos. ‘Hij was in werkelijkheid wel pooier, maar hij was niet zo groot als ik hem heb neergezet. Hij was niet de koning van de pooiers.’

Helemaal zuiver was het allemaal niet Lammert Voos

Voos herinnert zich zijn oom als iemand die heel erg aanwezig was. ‘Je kon verschrikkelijk met hem lachen. Maar hij had toch wel een aantal dingen misdaan. Zo vond hij het geen punt om andermans fuiken leeg te stelen en hij heeft ook wel in de bak gezeten. En hij was inderdaad getrouwd met een oude temeier en die had wat met een Duitse officier gehad. Dus helemaal zuiver was het allemaal niet.’

De banaliteit van het goede

Zuiver of niet, goed of fout? Het is een terugkerend thema in de boeken van Voos. ‘Goed en fout, dat bestaat eigenlijk niet,’ legt de schrijver uit. De filosoof Hannah Arendt was aanwezig bij het proces tegen de Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann. Zij had het over de banaliteit van het kwaad. Dat kan je ook omkeren.'

Lammert Voos, schrijver van Canisius (Foto: René Walhout/RTV Noord)

'Het goede is net zo banaal. Het kwade zit in kleine dingen, net als het goede. John Steinbeck, de Amerikaanse schrijver, had het over dat goed en slecht niet bestaan, alleen de dingen die mensen doen bestaan. In feite gaan daar mijn boeken een beetje over.’



De Salamander, winkel in gummi-waren

In Gannef lezen we over de vriendschap tussen Zwarte Jan en de Joodse winkelier Dago Wallage. Als die laatste door de Duitsers naar het concentratiekamp is afgevoerd, lijkt de pooier even zo makkelijk vriendschap te sluiten met een hoge Duitse militair uit het Scholtenhuis. Net als Zwarte Jan is ook Dago Wallage gebaseerd op een Groninger winkelier die werkelijk heeft geleefd en ook werkelijk in een concentratiekamp is omgebracht.

Voor zijn boek deed Voos eerst uitgebreid onderzoek naar Stad rond de Tweede Wereldoorlog. ’Ik had geen idee hoe de prostitutie er in die tijd in Groningen uitzag. Ik kwam terecht bij Harry Perton die veel weet over de geschiedenis van de stad en hij wees me op het verhaal over Dago Wallage. Ik dacht meteen: dat moet in mijn boek.’ Wallage runde tot hij met zijn gezin door de Duitsers werd afgevoerd De Salamander, een winkel in zogenoemde gummi-waren, oftewel condooms en andere seksartikelen.

Mensen keken weg

Voos vermoedt dat Wallage en zijn oom Jan elkaar in werkelijkheid ook moeten zijn tegengekomen. ‘De hoerenbuurt zat in die tijd rond de Noorderhaven en hij zat met zijn winkel in de Kromme Elleboog. Zwarte Jan had spullen nodig voor zijn poedies die Wallage verkocht.'

Hier bij mij op het Hogeland bleef geen Jood over, geen één! Lammert Voos

'Wat ik belangrijk vind is om te laten zien wat er met mensen zoals Dago is gebeurd. De glijdende schaal. Eerst mag hij de kroeg niet meer in en uiteindelijk is hij zomaar weg. Hier bij mij op het Hogeland bleef geen Jood over, geen één! En de mensen keken weg en dat is in feite wat Zwarte Jan ook doet. Hij doet niks, neemt het voor kennisgeving aan en raakt nota bene bevriend met een Duitser uit het Scholtenhuis.’

Verkommeren op Griekse eilanden

‘Vanuit mijn achtergrond ben ik veel bezig met het lot van vluchtelingen. (Voos werkte onder meer met vluchtelingen in het voormalige Joegoslavië – RW). Die vluchtelingen zitten ook allemaal in zo’n situatie.'

'Iedereen hier in Nederland neemt mekaar de maat. Als je het ene vindt dan deug je, het andere dan deug je niet. Maar ondertussen zijn er verrekte weinig mensen die kijken naar de situatie van de vluchtelingen die massaal verzuipen of verkommeren op die Griekse eilanden. Het interesseert geen mens wat.’

De eigen gang gaan

Met het laatste deel Gannef zet Voos een punt achter zijn serie over zijn familiegeschiedenis. Hij heeft nog geen idee wat hij nu gaat doen. ‘Ik denk dat ik eerst rustig op de bank ga liggen. Wat ik hierna ga doen heb ik nog geen idee van. Maar aan verwachtingen voldoen daar begin ik niet aan. Ik ga lekker mijn eigen gang.’

Gannef van Lammert Voos is net als Malterfoske en Canisius verschenen bij uitgeverij Afdh uit Enschede.



