Clubs zijn enthousiast over Regiocup: 'Een doel om naartoe te werken'

Vanaf zaterdag rolt de bal weer echt bij de voetbalclubs. De jeugdelftallen kunnen door de versoepelingen de hele maand juni wedstrijden spelen in de door de KNVB in het leven geroepen Regiocup.

Daarmee komt er een eind aan alleen maar trainen en onderlinge partijtjes spelen. Het is nu weer uit naar bijvoorbeeld FC Ter Apel of thuis tegen pak hem beet Corenos.

Enthousiasme

Landelijk gezien doet tachtig procent van de clubs mee aan de Regiocup. In regio Noord ligt dat percentage bijna tien procent hoger. ‘De jeugdspelers willen heel graag weer voetballen. Het enthousiasme is er voldoende.’ zegt Andre Tuil van VEV ‘67 uit Leek.

‘Onze wedstrijdsecretaris heeft wel veel moeten puzzelen om het wedstrijdprogramma voor mekaar te krijgen. Dat had vooral te maken met de beschikbaarheid van de velden. Er zijn nu twee velden beschikbaar, de rest ligt eruit voor onderhoud.’

Gemeente flexibel

FC Ter Apel is in de Regiocup vertegenwoordigd met alle leeftijdscategorieën. Her en der moest er wel wat geschoven worden met spelers en vanwege afzeggingen wedstrijden verplaatst worden. 'Het was kort dag om alles te organiseren, maar het is onze wedstrijdsecretaris binnen een dag of drie gelukt', laat jeugdvoorzitter Luuk Elting weten.

'Wat ik merk is dat iedereen heel graag weer wil voetballen. Er is in de afgelopen tijd ook goed doorgetraind en onderling zijn er partijtjes gespeeld. Daarnaast is de gemeente Westerwolde flexibel geweest door het onderhoud van de velden uit te stellen.

Nieuwe teams

De plannen voor de Regiocup lagen al een tijdje op de plank bij de KNVB. Toch heeft een aantal clubs enkele van haar jeugdteams niet ingeschreven. In de stad Groningen zijn dat bijvoorbeeld Be Quick 1887 en GVAV Rapiditas. De jeugdafdeling is bij die verenigingen al ingedeeld in nieuwe teams voor volgend seizoen. Het is in de Regiocup niet toegestaan om met de nieuwe selecties deel te nemen.

Zomerstop

SC Stadskanaal heeft de nieuwe teams en elftallen ook al samengesteld voor volgend seizoen. Daarom is er besloten niet mee te doen aan de Regiocup. Daarnaast begint op 18 juni de zomerstop en zijn de trainers en leiders al gestopt bij hun team. Bovendien mogen nieuwe leden niet ingezet worden.

‘Ik wil vooropstellen dat ik het heel mooi vind dat de KNVB de Regiocup organiseert. Maar wij kijken er beleidstechnisch tegenaan en hebben besloten dat we de komende weken met de nieuwe selecties aan de slag willen. De zomerstop hadden we theoretisch gezien nog wel vooruit kunnen schuiven. Aan de andere kant moet je ook een keer een punt zetten achter het seizoen. We zijn bij SC Stadskanaal het hele jaar door actief geweest om van alles te organiseren voor de jeugd. En dat blijven we de komende weken ook doen in de vorm van oefenwedstrijden. Ik heb maar weinig klachten gehad over de beslissing dat we niet meedoen aan de Regiocup.’ vertelt hoofd jeugdopleidingen René Nijgh.

Mooie afsluiting

In Scheemda staan de komende vier weken in het teken van afscheid. De samenwerking tussen SC Scheemda en Westerlee komt in juni tot een eind. De afgelopen jaren speelde de jeugd van beide clubs onder de naam SJO Oldambt. Westerlee heeft besloten zich terug te trekken. 'Gelukkig komt er met de Regiocup op deze manier een mooie afsluiting van SJO Oldambt. Daarna gaat het vizier op de toekomst.' zegt voorzitter Gerben Loer.

Hij vindt het wel jammer dat de JO19 niet in actie mag komen. De grens is gesteld bij JO17. Het kostte weinig moeite om het wedstrijdprogramma in elkaar te draaien. 'We hebben ruimte genoeg op het sportpark. En er komt niet veel publiek natuurlijk. De kantinevoorraad is wel bijgevuld en de douches zijn gecontroleerd op legionella. Dat is allemaal onder controle’.

Doel om naartoe te werken

De wedstrijden zullen vooral het karakter hebben van oefenwedstrijden. Winst of verlies is de komende weken even van minder belang. Wat wel een rol speelt is dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat. Want juist nu is het zaak om naar de toekomst te kijken. Vooral als het gaat om het ledenbestand.

‘We gaan de komende tijd keihard aan de bak om leden te werven. Kaboutervoetbal is daarbij belangrijk. We hebben voor de Regiocup ook met wat spelers moeten schuiven naar andere teams. Niet dat er veel verloop is geweest hoor. We zijn de enige sportvereniging in het dorp. Er zijn niet veel die hun lidmaatschap opgezegd hebben.’ legt Corenos-voorzitter Bart Rogaar uit. De voetbalclub uit Roodeschool staat met vier jeugdteams in geschreven voor de Regiocup. ‘Het was echt een doel om naartoe te werken na een hele tijd alleen maar trainen en onderling wedstrijdjes spelen. Iedereen heeft er weer zin in!’ klinkt het enthousiast uit de mond van Rogaar.

