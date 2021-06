Metaalwerkers trekken vrijdag opnieuw naar 'stakingsstraat' Zuidbroek

Werknemers in de Groningse metaalbranche verzamelen zich vrijdag en maandag opnieuw in Zuidbroek voor een staking. Ze leggen het werk 48 uur neer om een betere cao af te dwingen.

Het is de derde keer dat bij hotel Van der Valk in Zuidbroek een stakingsstraat wordt ingericht. Dat gebeurt om de staking coronaproof te laten verlopen.

'Zo halen we de pensioenleeftijd niet'

Volgens FNV-bestuurder Albert Kuiper is de staking nodig omdat werkgeverskoepel FME sinds de vorige staking haar eindbod nog niet heeft veranderd. 'En met de aangeboden loonsverhoging lever je koopkracht in en zonder afspraken over zware beroepen gaan we de pensioenleeftijd niet halen.'

'Lange weg te gaan'

Of het de laatste stakingsdagen in de branche zijn, betwijfelt Kuiper vooraf al. 'Zoals voorspeld hebben we een lange weg te gaan. Bij de laatste drie cao’s hebben we landelijk acht á negen maanden moeten staken, en dat zal dit keer niet anders zijn.'

