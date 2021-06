Van lege zalen naar een fonkelnieuw restaurant aan Oldambtmeer

‘Het afgelopen jaar heeft mij 113.000 euro gekost, ondanks de steunmaatregelen’, vertelt hij open. ‘Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging.’

Zware tijd

Nap heeft een moeilijke periode achter de rug. Al ruim een jaar is zijn onderneming gesloten. Eten en drinken in restaurants is uit den boze en ook de zalenverhuur komt plots in het slop terecht. Nap faciliteert vergaderingen met soms 125 mensen, maar bedrijven komen niet meer.

‘Je moet natuurlijk anderhalve meter afstand houden en met 125 mensen bij elkaar zitten mocht niet. Heel af en toe kwam nog een groep van zo’n 25 man. Aan de ene kant heel fijn, maar aan de andere kant: dat is vijf keer zo weinig. Hoe moet ik dan mijn omzet halen? Ik kan niet ineens de prijs van een colaatje vervijfvoudigen.’

Intussen liepen de kosten gewoon door. ‘Elke maand kost ons klauwen met geld.’

Nieuw restaurant

Afgelopen zomer komt ineens een voorstel waar Nap wel oren naar heeft. Hij wordt gebeld door Stefan Wiekens, mede-eigenaar van Vierkant Projecten. Dat bedrijf heeft een stuk grond langs het Oldambtmeer in Finsterwolde gekocht en wil daar een restaurantje bouwen.

‘Stefan vertelde mij dat zij daar iets unieks willen neerzetten en dat ze een jonge en bevlogen ondernemer zoeken.’ Heel kort valt het gesprek stil. ‘Nja, jong. Ik ben natuurlijk al veertig hè’, zegt hij lachend.

Nap gaat de uitdaging aan, maar is op dat moment nog wel eigenaar van Gasterij Smits. De oplossing voor dat probleem dient zich al snel aan.

Gasterij verkopen

In augustus heeft Nap contact met een man die wel interesse heeft in het kopen van de gasterij. Welke bestemming het pand moet krijgen, dat mag Nap niet zeggen. ‘Maar het wordt in elk geval geen horeca.’

Binnen nu en drie weken moeten de handtekeningen worden gezet. Dan is Nap ineens geen eigenaar meer van een bedrijf dat worstelt met de coronacrisis, maar uitbater van een fonkelnieuw restaurant. De naam? Flonk.

Wiekens van Vierkant Projecten: ‘Dat is een Gronings woord dat ‘levensvreugde betekent’. Dat straalt het pand ook uit. Het ligt op een geweldige locatie aan het water. We hebben daar ook een jachthaventje gebouwd. Ideaal voor mensen die met hun bootje aan het varen zijn en zin hebben in een hapje eten!’

Donderdag open

Nap kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. Al moest hij er nog wel even een nachtje over slapen.

‘Op het begin voelde Flonk een beetje als twee stappen terug als ik het vergelijk met de grootte van Gasterij Smits. We hadden daar echt iets moois opgebouwd. Maar op een gegeven moment moet je concluderen dat het geen haalbare kaart meer is. En ik ben op deze nieuwe locatie niet meer afhankelijk van grote groepen. Tafeltjes voor twee, drie of vier personen. En dan aan het water lunchen of dineren? Heerlijk.’

Enexis en Ziggo moeten nog langskomen om alles helemaal klaar te maken. Mochten er geen tegenslagen komen, dan opent Flonk komende donderdag voor het eerst haar deuren.



