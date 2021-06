Podcast De Genezers over CAR T-celtherapie

Onlangs is in het UMCG voor het eerst een longkankerpatiënt behandeld via de zogenaamde CAR T-celtherapie. Een behandelmethode die tot nu toe alleen bij lymfeklierkanker werd toegepast.

Deze immuuntherapie is een grote stap voorwaarts bij de bestrijding van kanker. In het UMCG volgen patiënten al enige tijd een behandeling tegen lymfeklierkanker met lichaamseigen witte bloedcellen. Aan deze T cellen wordt een stukje dna, de CAR, vastgemaakt, waardoor die cellen doelgericht de kanker aanvallen. Bijna de helft van de uitbehandelde patiënten kon dankzij de CAR T-cellen blijven leven en zelfs kankervrij worden.

Het project is het levenswerk van internist-hematoloog Tom van Meerten. Overheid en zorgverzekeraars hebben een studie naar het effect van de behandelding met honderd miljoen euro gefinancierd. Tot voor kort werd bloed ingevroren, in de Verenigde Staten behandeld en na vier tot zes weken teruggeplaatst bij een patiënt. Van Meerten denkt dat het sneller, kwalitatief beter en veel goedkoper kan. De studie vergelijkt zijn behandeling, waarbij de genetische manipulatie van het bloed in het eigen ziekenhuis gebeurt, met de ‘Amerika-route’.

Het bloed naar Amerika heen en weer vliegen en genetisch manipuleren, kost per behandeling meer dan vierhonderdduizend euro. Van Meerten denkt dat het kan voor ongeveer een vijfde van dat bedrag, waarbij de kwaliteit van de behandeling beter is en er een tijdswinst van een aantal weken wordt geboekt. Hij denkt dat deze wijze van kanker bestrijden voor veel meer verschijningsvormen van de ziekte in de komende jaren zich met succes kan ontwikkelen.

In de podcast ‘De Genezers’ van het UMCG in samenwerking met RTV Noord geeft Tom van Meerten tekst en uitleg bij de behandeling. Daarnaast vertelt Fons Musson, hoe deze therapie zijn leven heeft gered. Hij was er slecht aan toe, maar dankzij de CAR T cellen is hij kankervrij.

De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in elke aflevering met een patiënt en een dokter of onderzoeker.

