Stuw moet haventje Noordpolderzijl van de ondergang redden

‘In 1980 kwamen hier schepen met een diepgang van 1 meter 70, die voeren hier allemaal rustig heen’, zegt Kremer, terwijl zijn ogen over de verweerde meerpalen van het kleine getijdenhaventje glijden. ‘Dat moet weer kunnen, en dat kan ook!’

Baken van rust

Het iconische haventje boven Usquert straalt rust en eenvoud uit. Het water beweegt er mee met eb en vloed, meeuwen cirkelen rond op zoek naar een hapje en aan het eind van de haven, na de laatste meerpaal, drijft een jonge zwaan. Zo nu en dan drentelen er dagjesmensen lang het water. Aan de andere kant van de dijk, bij café ’t Zielhoes, genieten gasten op het kleine terras van de zon. Kortom: Noordpolderzijl is een baken van rust. Maar wel één die handen vol geld kost.

Want zo’n getijdenhaven mag dan pittoresk zijn, eb en vloed zorgen er ook voor dat er slib landinwaarts wordt meegevoerd. Dat slib slaat neer in de haven en in de smalle vaargeul. Eens per jaar moet de haven daarom gebaggerd worden, de vaargeul wordt om de vijf jaar uitgediept. Dat kost veel geld, geld dat de gemeente Het Hogeland liever aan andere zaken zou uitgeven.

Spoelzee aanleggen kost miljoenen

Om van de telkens terugkerende kosten verlost te zijn is er gezocht naar structurele oplossingen. Zo zijn er plannen ontwikkeld om een zogeheten spoelzee aan te leggen. Dat is een bekken waarin tijdens vloed water wordt vastgehouden, dat met eb kan worden gespuid. Door de kracht van het water worden de haven en de geul dan als het ware schoongespoeld. Maar de aanleg van zo’n spoelzee kost miljoenen, en daarom dreigt het plan te stranden.

De vaargeul van Noordpolderzijl richting de Waddenzee (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'We zetten er gewoon een stuw in'

Uiterste consequentie zou kunnen zijn dat de gemeente helemaal geen onderhoud meer gaat plegen, waardoor Noordpolderzijl een dode haven wordt. Zover hoeft het wat Kremer betreft niet te komen.

‘We zetten er gewoon een stuw in’ zegt hij, terwijl hij het papier ontvouwt waarop hij zijn plan heeft getekend. ‘Kijk daar (hij wijst richting het Wad) zou die stuw kunnen komen. Dat kan op een afstand van 240 meter, maar liever nog op 440 meter, daar bij die groene ton. De deur van de stuw kan hydraulisch geopend worden, want de boeten moeten er wel langs kunnen. En de vissen ook,’

'Na een half jaar weer op diepte'

Kremer betoogt dat zich achter de stuw, net als in een spoelzee, tijdens vloed water kan verzamelen, dat dan later kan worden gespuid. ‘Er zijn drie openingen in de stuw, waardoor je één tot drie kubieke meter water per seconde kunt afvoeren. Het zal misschien een half jaar duren, maar dan is de zaak hier weer op diepte.’

‘Ik kan me boos maken over het idee van zo’n spoelzee’, vervolgt Kremer. 'Weet je wat het is? In zo’n spoelzee slaat ook slib neer. Hebben ze daar wel aan gedacht? En dat plan kost miljoenen! Een stuw kost veel minder. Met 4 ton ben je klaar, en dan is-ie nog geschilderd ook.

’Kremer heeft zijn plannen drie weken geleden naar de gemeente Het Hogeland en waterschap Noorderzijlvest gestuurd. Die hebben nog niet gereageerd.

