Verbazing over optreden wethouder: 'Ze heeft een streepje achter haar naam'

Wordt de sintelbaan van de drafbaan nou wel of niet volledig verhard? Verdwijnt de jurybaan? Het zijn zomaar wat vragen waar nog altijd onduidelijkheid over is. Volgens de wethouder is het duidelijk dat het antwoord op beide vragen 'ja' is, maar volgens de oppositie valt dat niet op te maken uit de stukken die de raad heeft gekregen.

'Geen onderbouwde antwoorden'

De bijna voltallige oppositie wilde boven water krijgen waarom de drafsport niet kan blijven bestaan in combinatie met de nieuwe plannen die het stadsbestuur heeft met de drafbaan. Naar eigen zeggen kregen ze geen onderbouwde antwoorden en dat steekt ze nog altijd.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) kondigde gister aan het eind van het debat aan om zowel met het college als de raad terug te komen op de gang van zaken van woensdagavond. Hij liet in het midden waar hij precies over wilde spreken. Hij wilde donderdagmiddag geen verdere toelichting daarover geven. De gemeente laat wel weten dat het niet ongebruikelijk is om terug te blikken op een raadsvergadering.

Ik heb heel erg het gevoel dat de wethouder niet weet waar ze over praat Steven Bosch - raadslid Student en Stad

SP, Student en Stad, CDA, Stadspartij en VVD waren de partijen met de felste kritiek richting het optreden van wethouder Chakor. 'We hebben een half uur geluisterd naar een verhaal dat totaal onsamenhangend was en waar de logica ontbrak en de argumenten eveneens', zegt Steven Bosch (Student en Stad). Tijdens het debat merkte hij op dat hij twijfels had over de dossierkennis van de wethouder: 'Ik heb heel erg het gevoel dat de wethouder niet weet waar ze over praat, dat vind ik heel bijzonder', zei hij in duidelijke taal.

Wethouder van Groningen Glimina Chakor (Foto: Gemeente Groningen)

'Motie van incompetentie'

De Stadspartij voelde zich zelfs geschoffeerd omdat de partij geen antwoorden kreeg op gestelde vragen. 'Het lijkt wel of de raadsleden het dossier beter kennen dan de wethouder', zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts daags na het debat. 'Het was voor het eerst in deze collegeperiode dat we als voltallige oppositie met elkaar in gesprek gingen tijdens een debat. Dat ging onder meer over het gebrek aan dossierkennis en dat is een chagrijn wat al langer leeft.'

Dit moet niet nog een keer zo gebeuren Daan Brandenbarg - SP-raadslid

Tot het indienen van een motie van afkeuring kwam het uiteindelijk niet, maar Sijbolts had graag de niet bestaande motie van incompetentie tot zijn beschikking gehad. Bij SP, de grootste oppositiepartij, blijft ook een gevoel van onbehagen achter. 'Dit straat slecht af op de Groningse politiek' zegt Daan Brandenbarg namens de socialisten.

'Deze wethouder is ook verantwoordelijk voor diftar en moet sinds gister ook in gesprek gaan met inwoners over het afvalsysteem. Nou...dan mag de communicatie toch echt wel wat beter gaan dan gister het geval was. Wij gaan er niet over of iemand blijft of niet, maar dit moet niet nog een keer zo gaan gebeuren. Ze heeft wel een streepje achter haar naam.'

'Geen touw aan vast te knopen'

Dat streepje heeft ze ook bij Student en Stad: 'Dit moet toch wel een laatste waarschuwing zijn richting de coalitie en dan specifiek richting Chakor. Je kan een plan er wel door krijgen, maar dan moet je wel duidelijke argumenten hebben', aldus Bosch van Student en Stad.

Jasper Boter van de VVD sluit zich daarbij aan. 'Onze wrevel zit hem in het feit dat er geen onderbouwd antwoord op onze vragen kwam.' Volgens de wethouder zou de huidige jurybaan gaan verdwijnen, maar de VVD zag dat nergens terug in de stukken die de gemeente had aangeleverd. 'Ik wil een antwoord, maar dat antwoord heb ik niet gekregen.'

Ik heb nog altijd niet het idee dat wij de échte reden hebben gehoord over het verdwijnen van de drafsport René Bolle - fractievoorzitter CDA

Voor CDA-voorman René Bolle is de verwarring ook nog groot. 'Gaan we nu wel of niet asfalteren, gaan we in de toekomst nog wel of geen rijplaten meer gebruiken?', vraagt hij zich hardop af. 'Er was gewoon geen touw aan de antwoorden van Chakor vast te knopen. Ik heb nog altijd niet het idee dat wij de échte reden hebben gehoord over het verdwijnen van de drafsport.'

Bolle is blij dat burgemeester Schuiling de gang van zaken wil bespreken met zowel het college als de raad. 'Er werd harde taal gesproken richting het college. De burgemeester leek dat serieus te nemen. Als er zoveel mensen zijn die zeggen dat vragen niet beantwoord worden, dan moet je daar wel wat mee.'

Wethouder Glimina Chakor wilde donderdag niet reageren op de situatie die zich een dag eerder voltrok.

