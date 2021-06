'Wij zijn geen wappieboerderij'

Eigenaren Pieter Bouwman en Kirsten de Jong van de Molenheerdt verhuren in hun boerderij al veertien jaar lang appartementen aan mensen die in scheiding liggen.

'De politie kwam hier rond half tien en pas om twee uur in de nacht waren ze klaar. Ze hebben de hele schuur doorzocht op zoek naar spullen van de bewuste persoon', zegt Bouwman.

Man woonde niet in de boerderij

De man die is opgepakt was volgens de eigenaren geen huurder, maar kwam geregeld op bezoek bij een vrouw die sinds februari een ruimte huurt in het gebouw. 'Een hele gewone man. Niks raars aan te zien. Hij is hier een aantal keren geweest en heb een keer een praatje met hem gemaakt, want hij is net als ik geïnteresseerd in klassieke auto's', aldus Bouwman.

Op Twitter wordt al van alles geschreven over onze boerderij Pieter Bouwman - mede-eigenaar van de Molenheerdt

De politie vroeg aan Bouwman waar de man precies in het gebouw verbleef. 'Ze wilden de deur in rammen, maar daar ging ík niet mee akkoord. Dit is een monument en zo'n deur krijg ik nooit weer. Uiteindelijk heb ik ze kunnen overtuigen om een breekijzer te gebruiken. De deur ligt er nu wel uit, maar dat wordt als het goed is vergoed', zegt Bouwman.

'Laatste filmpje hier opgenomen'

De twee eigenaren zijn niet geschrokken van de inval, maar zijn wel onder de indruk van de impact van het nieuws. 'Op Twitter wordt al van alles geschreven over onze boerderij. Dat wij een wappieboerderij zouden zijn bijvoorbeeld. Nou, dat zijn we niet. We verhuren vijf appartementen in deze boerderij aan mensen die in scheiding liggen en verder laten we de huurders met rust. Die mensen hebben het vaak al zwaar zat', zegt De Jong.

Waarom de verdachte nou uitgerekend bij hun op het terrein is opgepakt weten ze niet. 'We hebben wel even gekeken op internet en volgens mij heeft hij zijn laatste filmpje voor zijn website hier opgenomen. We zitten hier allemaal op één IP-adres. Misschien dat de politie daar naar heeft gekeken', zegt De Jong.

