Thomas van Seeratt, een carrière in de slavenhandel

Toen Thomas van Seeratt op 1 juni 1716 voor anker ging op de rede van Texel had hij een buitengewoon succesvolle en winstgevende reis achter de rug. Tijdens de overtocht van Afrika naar Amerika overleden er 'slechts' negen van de 522 slaven aan boord van zijn schip ‘De Nieuwe Post’.

Van Seeratt veroverde onderweg ook nog een ‘Lorredraaier’, een illegale slavenhaler, met nog eens 194 slaven aan boord. Zodat hij aangekomen op Curaçao maar liefst 707 mensen kon verkopen. Het was een mooie winst voor zijn werkgever: De Kamer van Stad en Lande van de West-Indische Compagnie.

Mysterieuze persoon

We weten weinig over Thomas van Seeratt. Hij wordt in oude stukken ook wel Von Seerat of Von Zeerat genoemd. Zijn exacte geboortedatum is onbekend, maar hij moet rond 1676 in Zweden zijn geboren. Hij ging al jong naar zee en maakte daar carrière.

Rond 1707 was hij in dienst van de West-Indische Compagnie en maakte hij verschillende reizen naar Afrika als kapitein van slavenschepen. Hij moet zijn opgevallen want toen hij in 1716 terugkwam in Nederland werd hij aangesteld als hoofd van de Provinciale Waterstaat (commies-provinciaal) van Groningen.

Kerstvloed van 1717

Van Seeratt ging voortvarend te werk in zijn nieuwe baan. Kort na zijn aanstelling bracht hij de Gedeputeerde Staten op de hoogte van de slechte toestand van de Groninger zeedijken. En toen er rond kerst 1717 een zware storm opstak wist Van Seeratt wat er ging gebeuren en zette hij gelijk een reddingoperatie in gang. Toen het de volgende ochtend licht werd stond het zeewater tot aan de poorten van de stad Groningen. Meer dan tweeduizend mensen verdronken bij wat de geschiedenis in is gegaan als de Kerstvloed van 1717.

Na de reddingsoperatie werd onder Van Seeratts leiding begonnen aan het herstel en de versterking van de dijken. Ook hier toonde hij zich weer zeer deskundig. Kortom, als er iemand is in de Groninger waterstaatsgeschiedenis die het verdiend om herdacht te worden is het Thomas van Seeratt wel.

Oprichting van de West-Indische Compagnie

Deze week is het 400 jaar geleden dat de West-Indische Compagnie werd opgericht en Groningen kreeg binnen deze compagnie zijn eigen 'afdeling'. De Kamer van Stad en Lande die voor 1/9de aandeelhouder was van de compagnie wat het recht gaf om ieder negende schip dat op slaventocht ging uit te rusten.

In totaal vervoerden Nederlandse handelaren zo'n 554.000 slaven. De Kamer van Stad en Lande heeft naar schatting zo'n 30.000 Afrikanen naar Amerika gedeporteerd en daar als slaaf verkocht. Het werkschip met de naam Thomas van Seeratt is een van de weinige zaken die nog herinnert aan deze periode.

Wat nu met de Thomas van Seeratt?

Maar kan dat wel anno 2021? Een schip vernoemen naar een succesvolle kapitein van een slavenschip? Tsja, u mag natuurlijk een actie beginnen om het schip om te dopen, maar liever leg ik de Thomas van Seeratt in het voorjaar van 2022 naast het Groninger Museum. Daar is dan een tentoonstelling over ons Groninger slavernijverleden.

Op het dek van het schip is ruimte genoeg voor een tent of een paar containers waarin je een expositie kunt houden over de bijzondere naamgever van dit schip. En daar varen we dan mee door de provincie om overal het verhaal te vertellen. Van Thomas van Seerat, een bijzondere man die net zo makkelijk carrière maakte in de Waterstaat als in de slavenhandel.

Wie geïnteresseerd is geworden; een paar jaar geleden verscheen het boek 'Sporen van het slavernijverleden in Groningen' van Barbara Henkes en Margriet Fokken met meer voorbeelden van ons Groninger slavernijverleden.

Lees ook:

- Vandaag 400 jaar geleden stapte Groningen in de slavenhandel