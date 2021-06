Uitkijken naar de dag waarop meer mag: ‘We maken er een feestje van’

Elza Schoenmaker van de Stichting Vesting Bourtange doet vrijdag nog een laatste ronde door het vestingdorp. In totaal heeft Bourtange vijf kleine musea.

'We hebben heel wat werk verzet tijdens de coronaperiode', vertelt Schoenmaker. 'We hebben onze tijd gepakt om de zolders op te ruimen, musea te sauzen en alle hotelkamers netjes te maken. Nu zijn we er klaar voor.'

Elza Schoenmaker van Stichting Vesting Bourtange (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Blij is ze dat de musea weer open gaan: 'We zijn heel wat inkomsten misgelopen', zegt ze. 'Gelukkig hebben we nog wel onze hotels waarbij de boekingen gewoon doorliepen. Heel veel Nederlanders blijven in Nederland en daar hebben we de vruchten van kunnen plukken.'

'We maken er een feestje van'

Ook Museum Wierdenland in Ezinge is klaar voor de opening aankomende zaterdag. Ze starten dan met een tentoonstelling die gaat over hout. Eigenlijk zou die in december al starten, maar dat kon niet vanwege de lockdown. Nu kan dat wel, inclusief de horeca: ‘We maken er een feestje van’, zegt Chantal Ensing van het museum.

Blikvangers van de expositie zijn de schilderijen van kunstenaars Henk Helmantel en Matthijs Röling, aldus Ensing ‘En we hebben een prachtig boek van de Universiteitsbibliotheek te leen.’

Het boek dat museum Wierdenland heeft geleend van de Universiteitsbibliotheek. (Foto: Rob R. de Jong)

‘Begin je over bomen, dan heeft iedereen er wel een mening over’, zegt Ensing. ‘Dat proberen we te weerspiegelen.’

De de musea in Bourtange en Ezinge hebben nog wel strikte coronaregels. Het kleinste museum in het vestingdorp, de Kapiteinswoning, mag slechts twee bezoekers per keer hebben. Heeft allemaal te maken met de oppervlakte van het museum.

In Ezinge mogen maximaal vijftig mensen aanwezig zijn. Online reserveren is daarom aan te raden. Dat geldt ook voor de musea in Bourtange.

Opgewekt

Blije gezichten bij Sauna 'T Dalhuus in Wildervank. 'Dit is geweldig. We hebben ernaar uitgekeken', vertelt sauna-eigenaar Pieter Hania opgewekt. Samen met zijn vrouw, Bea Meindertsma, heeft hij de kleinschalige sauna waar ze in normale tijden vijftig mensen kunnen ontvangen. Vanaf zaterdag mogen ze volgens de regels 24 mensen ontvangen.

Sauna-eigenaar Pieter Hania en zijn vrouw Bea Meindertsma (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

Ook bij Brasserie Old School in Oostwold heerst vreugde. Zowel op het terras als bij het personeel en de eigenaar. De sluitingstijd verschuift van 8 uur 's avonds naar 10 uur. Ook mogen gasten weer binnen zitten in plaats van op het terras. Een fijne versoepeling, zo vindt eigenaresse Anne-Mieke Kools. 'Als er een buitje komt, kunnen we onze gasten ook binnen ontvangen.'

Met dit mooie weer en het grote terras kan de brasserie veel mensen kwijt. 'Dat is een heel groot voordeel voor ons', legt Kools uit. 'Iedereen zit op meer dan anderhalve meter afstand, dat is ons geluk.' Maar ook dit restaurant heeft moeten interen op de reserves. 'Maar we zijn blij met alle tegemoetkomingen van de overheid. Dat is in andere landen ook wel anders. En we hebben het personeel kunnen aanhouden.

Bedrijvigheid bij Brasserie Old School in Oostwold (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

Voor de sauna-eigenaren is het zoals ze zelf zeggen een erg zware tijd geweest. Vanaf oktober konden zij beperkt open: de horeca moest gesloten blijven. 'We vonden dat verschrikkelijk', meent Hania. 'Dan ben je niet meer de gastheer of -vrouw. Mensen komen dan alleen voor de sauna. Op dat moment leverde het ook helemaal niets op.' In december moest het echtpaar de deuren helemaal sluiten.

Personeel

De overheidssteun was niet voldoende en de familie moest zelf spaargeld inleggen om het hoofd boven water te houden. Het personeel ontslaan, viel Hania en Meindertsma het zwaarst. Hania: 'Dat zijn mensen die hier al best een tijd hebben gewerkt. Gelukkig heeft iedereen wel weer werk gevonden, dus dat voelt dan wel weer goed.' Ondertussen zoekt het echtpaar weer naar nieuw personeel.

