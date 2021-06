Voor de zekerheid had hij zijn schoenen uitgetrokken. En dat bleek nodig, want het water spoelde over de kade heen. 'Hieronder ik heb ik mijn zwembroek nog aan. Ik dacht: misschien mag ik wel helpen.'

Dit vonden de toeschouwers van de tewaterlating:

'Het is imposant'

'Prachtig! Het is elke keer weer fascinerend', zegt een andere man die is komen kijken. 'Het is imposant. In dit landschap is het een buitenmaats object, zo'n schip. Het werkt net als een bootje in de badkuip. Het is hetzelfde natuurkundige effect, maar dan wat imposanter.'

Iemand anders die staat te kijken heeft naar eigen zeggen al 'zoveel honderden' tewaterlatingen gezien. 'We houden elkaar op de hoogte als er weer een schip het water in gaat. Ik heb zelf altijd gevaren. Het is een interessante bezigheid om het zo te zien.'

Schip wordt ingezet voor houtvervoer

Het schip is bedoeld voor de houtvaart tussen Engeland en Scandinavië. Het is het vierde opeenvolgende schip dat Royal Bodewes voor de Schotse rederij heeft gemaakt.

Lees ook:

- ‘Dramatische terugval’ scheepsbouw gaat aan noordelijke werven voorbij (oktober 2020)