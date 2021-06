Gasunie-slechtvalkjes blijken brokkenpiloten te zijn

De roofvogels hebben inmiddels de eerste vlieglessen gekregen. Voor twee van de vier jonkies liep dat niet goed af, blijkt uit de woorden van vogelaar Maarten Jansen die vlakbij Gasunie woont. Hij houdt het wel en wee van de Gasunie-slechtvalken in de gaten. Dat doet hij al vanaf 2016, toen een paartje slechtvalken voor het eerst domicilie koos in de nestkast op bijna negentig meter hoogte.

Eén van de jonkies belandde in de parkeergarage van Gasunie (Foto: Gasunie)

Meidoornstruik

‘Sommige jaren hebben we geluk, maar dit jaar niet’, zegt hij. ‘Weet je wat het is: slechtvalken kunnen enorm goed vliegen, het zijn de snelste vogels ter wereld. Maar ze weten in het begin niet zo goed hoe ze moeten landen.'

Twee van de vier vogels bleken ware brokkenpiloten te zijn. 'Eén is verstrikt geraakt in een meidoornstruik. Toen ie bevrijd was, is hij de parkeergarage van Gasunie binnen gegaan. Daar hebben ze hem uiteindelijk weer uitgekregen. Die vogel is inmiddels herenigd met de ouders, ik heb ze samen op het dak zien zitten.'

Ureterp

Het in Ureterp opgehaalde jonge vrouwtje wordt vrijgelaten (Foto: Maarten Jansen)

'De andere jonge slechtvalk zat beneden op de grond naast het Gasunie-gebouw', vervolgt hij. 'Voorbijgangers hebben de dierenambulance gebeld, en die hebben haar meegenomen naar de opvang in Ureterp. Dat was niet echt noodzakelijk geweest, omdat er verder niets mis was met de vogel. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen aan de bel trekken als ze zo’n dier op de grond zien zitten.'

Inmiddels heeft de Vogel Werkgroep Nederland het jonkie opgehaald, en op het dak van het fietsenhok van Gasunie neergezet. 'We gaan nu in de gaten houden of ze zich bij de ouders gaat voegen.’

