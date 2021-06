Taakstraf voor geldezels in WhatsApp-fraudezaak

Oplichting via WhatsApp (Foto: Pexels/RTV Noord)

Twee mannen (21 en 31 jaar) uit Groningen moeten voor hun rol als geldezel in een WhatsAppfraudezaak een werkstraf van 30 uur uitvoeren.

Zij stelden hun bankrekening beschikbaar voor crimineel geld en gaven de oplichters hun bankpas met pincode af.

Een derde verdachte, een 26-jarige Stadjer, had een iets grotere rol, hij was degene die het geld pinde. Daarom kreeg hij een werkstraf van vijftig uur opgelegd.

Bijzondere transacties

De bankrekeningen van de mannen kwamen in oktober 2019 tijdens een onderzoek in een cybercrimezaak in beeld. De banken constateerden transacties die niet pasten bij de rekeninghouder en meldden dit bij de politie.

Erg naïef

De 21-jarige was de enige die voor de rechter verscheen. De 26-jarige wilde niet komen, de 31-jarige Groninger is momenteel spoorloos.

De 21-jarige zei tegen de rechter dat hij zijn bankpas uitleende aan een vriend, die een handeltje wist in Bitcoins (een digitaal betaalmiddel). Hij kon meeprofiteren, maar moest dan wel even zijn bankrekening uitlenen. De vriend zat op dat gebied eventjes in de problemen. 'Erg naïef', meende de rechter.

Verslaafd

De 31-jarige Groninger verklaarde eerder bij de politie dat hij aan cocaïne verslaafd is en in ruil voor drugs zijn bankpas uitleende aan zijn dealer. Omdat de man onvindbaar is en het laten uitvoeren van een werkstraf dan lastig gaat worden, eiste de officier van justitie een celstraf van vier weken, waarvan twee weken voorwaardelijk. Maar dat vond de rechter een brug te ver. Het blijft dus bij een taakstraf.

De 26-jarige Stadjer vertelde de agenten destijds dat hij pinde met een bankpas van iemand die hem een bedrag verschuldigd was. Dat hij pinde met de pas van de 21-jarige, dat wist hij niet. Beide mannen zeiden elkaar niet te kennen.