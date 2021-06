Bruggen Noord-Willemskanaal kampen met storing: 'Duurt het hele weekend'

Brugwachters kunnen door een storing met het op afstand bedienen van bruggen geen live-beelden zien, meldt de gemeente Groningen op Twitter. Brugwachters moeten de bruggen daarom handmatig bedienen.

'Niet op één hand te tellen'

'We verwachten dat het de komende uren op gaat lopen, wat boten betreft. Ook pleziervaart kan er niet onderdoor. Brugwachters moeten nu van de ene naar de andere brug fietsen. Ook vanwege het mooie weer verwachten we dat het aantal wachtende boten straks niet meer op één hand te tellen is', zegt een gemeentewoordvoerder.

De gemeente is in gesprek met de softwareleverancier over een oplossing. De verwachting is dat de storing het hele weekend aanhoudt.. 'Het is een kwestie van geduld hebben nu.'

Volgende probleem met bruggen

De softwarestoring is de volgende in een reeks problemen met bruggen in en om de stad Groningen. Vorige maand werd de Gerrit Krolbrug bij de Korreweg aangevaren door een binnenvaartschip. Daardoor ligt het brugdek er nog altijd uit. Afgelopen maandag ramde een schip de Tafelbrug bij Aduard. Door de raakte raakte de stuurhut vernield en belandde een auto van het dek in het water. Het scheepvaartverkeer kon dezelfde avond nog verder varen.

Lees ook:

- 'Met een brugwachter was deze aanvaring niet voorkomen'

- Schipper over aanvaring brug Aduard: ‘Ik lag zelf te slapen’

- Aanvaring Gerrit Krolbrug is de volgende in een reeks: hier ging het eerder mis