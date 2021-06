Onderzoek naar Gerrit Krolbrug duurt langer dan verwacht

Het onderzoek naar de Gerrit Krolbrug duurt langer dan verwacht. De brug werd even na middernacht op zaterdag 15 mei geramd door een schip, en is dusdanig beschadigd dat die buiten gebruik is.

Rijkswaterstaat verwachtte haar bevindingen afgelopen week te kunnen delen, maar heeft meer tijd nodig.

'Afrondende fase'

Het onderzoek moet antwoord geven of de brug nog gerepareerd kan worden. 'Het zit in de afrondende fase, maar het kost tijd om gedegen onderzoek te doen', zegt een woordvoerder.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laat de gemeenteraad weten dat ambtenaren van de gemeente en Rijkswaterstaat nu al scenario's in beeld brengen voor het geval dat reparatie van de brug lange tijd in beslag neemt, of de brug niet meer te repareren is.

De ambtenaren inventariseren zowel mogelijkheden voor (tijdelijk) herstel van de verbinding als voor aanvullende maatregelen voor verschillende doelgroepen, schrijft Broeksma.

Shuttlebusjes één of twee keer per dag gebruikt

Voetgangers kunnen nu gebruik maken van de twee loopbruggen aan weerszijden van de Gerrit Krolbrug, eventueel met de fiets aan de hand. Auto's moeten echter omrijden, en ook mensen die minder mobiel zijn kunnen de bruggen niet altijd gebruiken.

Bij de brug staan overdag twee stewards, om informatie te geven en mensen over de brug te helpen. Ook rijden er twee shuttlebusjes om mindervalide weggebruikers naar de andere kant van het water te brengen. Daar wordt één à twee keer per dag gebruik van gemaakt, zegt Broeksma.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek door Rijkswaterstaat bekend worden is niet duidelijk. Rijkswaterstaat zegt daar 'binnenkort' meer over te kunnen melden.

Partijen stellen vragen

De SP stelt woensdag samen met D66 en PvdA vragen over de toekomst van de brug. De partijen willen onder andere weten of bewonersorganisaties betrokken worden bij het nadenken over een keuze tussen de mogelijkheden, mocht reparatie van de brug lange tijd duren of onmogelijk blijken.

