Duo opgepakt vanwege bewusteloze man in huis Roden

Een man en een vrouw zijn vanochtend aangehouden, nadat in een huis in Roden een bewusteloze man was gevonden. De politie verdenkt de twee van betrokkenheid daarbij.

Om half acht vanochtend kreeg de politie een melding over een man die in het huis aan de Havezathenlaan in Roden onwel was geworden. De traumahelikopter kwam naar de woning en uiteindelijk is het slachtoffer met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zijn situatie was volgens een politiewoordvoerster ernstig, schrijft RTV Drenthe.

Sporenonderzoek

In het huis waren ook een andere man een vrouw. Die zijn opgepakt, omdat de politie vermoedt dat de twee iets met bewusteloze toestand van het slachtoffer te maken hebben. Waar de politie aan denkt, wil de woordvoerster nog niet zeggen. Over de identiteit van de verdachten is nog niks bekend. Ook is niet duidelijk of één van de drie de bewoner van het huis is.

De politie heeft sporenonderzoek in en rond het huis gedaan.