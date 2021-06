'Woningbouw in Groningen moet af van vast stramien, het kan veel levendiger’

De 55-jarige De Vries werd geboren in Appingedam en woont tegenwoordig in Rotterdam. Ze is medeoprichter van het wereldwijd opererende architectenbureau MVRDV. Als stadsbouwmeester geeft ze gevraagd en ongevraagd advies over bouwkundige onderwerpen in de gemeente Groningen.

Voor een goed beeld van de uitdagingen waar Groningen voor staat, is ze geregeld in Stad te vinden. Dan stapt ze op de fiets om de verschillende wijken te bekijken. Het eerste wat haar tijdens die ritjes opviel, is de veelzijdigheid van de woningbouw. ‘Bijna alle smaken zijn hier wel vertegenwoordigd. Dat zorgt voor heel diverse wijken.’

Wie is stadsbouwmeester Nathalie de Vries?

Stadsbouwmeester Nathalie de Vries (Foto: Barbra Verbij) Architect en stedenbouwkundige Nathalie de Vries richtte in 1993 samen met Winy Maas en Jacob van Rijs het bedrijf MVRDV op, een wereldwijd opererend bureau voor stedenbouw en architectuur. De Vries is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum en combineert het stadsbouwmeesterschap met haar werk voor MVRDV en haar functie als hoogleraar Architectural Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Nadenken over versnippering van woontorens

Tijdens haar tochtjes door de stad komt De Vries uiteraard ook de verschillende woontorens tegen, bijvoorbeeld in de Reitdiepzone tussen Paddepoel en Zernike. Dergelijke gebouwen zijn volgens haar nodig om aan de grote vraag naar woningen te voldoen.

‘Daar moeten we eerlijk over zijn: groei moet ergens gebeuren. Daarbij moet je wel rekening houden met de gevolgen voor mensen uit de buurt; je wilt ook nog wat groen overhouden. Als het goed lukt, scheelt het ons wel weer een weiland aan de rand van de stad.’

Het valt De Vries op dat de woontorens ‘her en der’ over de stad verspreid zijn. ‘Over die versnippering wil ik graag nadenken. Is dit nou de manier om het te doen? Hetzelfde geldt voor het samenspel van deze gebouwen. Ik ben voor een mooie verdeling van hoogbouw en compact wonen.’

De plannen voor nieuwe woontorens in Stad maken de tongen op sociale media geregeld los. Afgelopen week nog, bij de presentatie van een wooncomplex van negentien verdiepingen voor studenten aan de Vrydemalaan. ‘Weer een blok beton erbij’, is de teneur van de reacties op Facebook. Terwijl tientallen anderen zich afvragen waar nieuwbouw voor de sociale huursector blijft.

Waar is nog plek voor nieuwe woontorens?

De gemeente Groningen werkt samen met stadsbouwmeester De Vries aan een nieuwe ‘hoogbouwvisie’. Een document waarin staat waar en hoe dergelijke wooncomplexen gebouwd kunnen worden. ‘Die bouw je niet zomaar in de binnenstad, maar waar dan wel? Het moet echt een verrijking zijn voor de omgeving’, vindt De Vries.

De aantrekkelijkheid van woontorens staat volgens haar ‘met stip op één’ in de visie. ‘Een levendige begane grond met allerlei voorzieningen bijvoorbeeld. Dat mis ik nu nog vaak. En denk ook eens aan het dak. Behalve het Forum zijn er niet veel gebouwen die dat benutten.’ De hoogbouwvisie moet in de loop van het jaar klaar zijn en wordt onderdeel van de vernieuwde Omgevingsvisie.

Persoonlijk vind ik dat je op de alzijdigheid moet letten. Een toren moet van alle kanten mooi zijn Stadsbouwmeester Nathalie de Vries

Over het ontwerp van wooncomplexen heeft De Vries een duidelijke mening. ‘Als nieuweling in Groningen valt me op dat sommige van die torens eerder ‘platte schijven’ zijn. Daarmee bedoel ik dat de breedte en diepte niet gelijk zijn. Persoonlijk vind ik dat je op de alzijdigheid moet letten. Een toren moet van alle kanten mooi zijn.’

Of het dan niet creatiever kan dan een betonnen gebouw recht de lucht in schieten? ‘Natuurlijk, het kán heel creatief. En het lijkt me hartstikke leuk om daar de komende jaren discussies over te voeren. Niet bouwen volgens allerlei vaste stramienen, maar veel levendiger met meerdere functies en groen, ook voor de bewoners zelf.’ Dat draagt bovendien bij aan de uitstraling van de stad. ‘Hoogbouw heeft niet alleen invloed op de onmiddellijke omgeving, maar zie je ook van verder weg.’

Als architect won De Vries al verschillende prijzen voor haar ontwerpen, bijvoorbeeld voor Ilot-de-l’octroi, een wooncomplex in het Franse Rennes gebaseerd op rotsformaties. Maar ook dichter bij huis is haar werk te zien. Zo veranderde de grijze kantoorbuurt Westpark West in een moderne wijk met 750 woningen.

Het door Nathalie de Vries ontworpen Ilot de l’octroi in Rennes (Foto: MVRDV)

De kritiek op het gebrek aan starterswoningen, sociale huur en betaalbare huizen neemt ze ter harte. ‘Natuurlijk moet daar ook iets aan gebeuren.’ Wel moet volgens haar goed onderzocht worden welke behoeftes deze mensen hebben. ‘Op basis daarvan kun je mensen die ergens wonen stimuleren door te schuiven. Dan komt hun plek vrij voor starters en kun je beter bepalen hoeveel van welk type je precies moet bijbouwen.’

Mengelmoes van wonen, werken en leven

De Vries denkt ook na over het wonen van de toekomst, waarin gebouwen en wijken meer te bieden hebben dan alleen woonplezier. Stadshavens, Suikerzijde en Holt (op het voormalig Aclo-terrein) zijn daar voorbeelden van. Je vindt er straks naast woningen ook kantoren, veel groen en tal van sociale voorzieningen.

‘Het worden wijken waar we de auto terugdringen, zodat kinderen veilig kunnen spelen en waar je zo het water in kunt. Dat wordt steeds belangrijker om wijken leefbaar te houden.’ De inrichting van dergelijke nieuwbouwwijken noemt ze ‘een hele puzzel’.

‘Je woont er dicht bij elkaar, met een grote variëteit aan woningen. We houden er rekening met klimaatadaptatie en nieuwe energievoorzieningen. En het moet natuurlijk betaalbaar blijven.’

Groningen moet doorgaan met het vinden van unieke oplossingen Stadsbouwmeester Nathalie de Vries

Door haar ervaring in het buitenland, ziet De Vries de mengelmoes van wonen, werken en andere functies ook elders in de wereld opduiken. ‘Beneden winkels en kantoren, daar bovenop pas woningen. Van dat soort gebouwen zouden er in Groningen meer mogen komen.’

Dat klinkt al een beetje door in de plannen van de gemeente voor de Zernike Campus, waar naast de onderwijsgebouwen tweeduizend studentenwoningen moeten verrijzen. Goed voor de leefbaarheid van het gebied, vindt De Vries. ‘Buitenlandse studenten verwachten het ook een beetje. En het woord campus suggereert dat eigenlijk ook. Door er ook te wonen maak je het gebied levendiger, tot laat in de avond.’

Meer ‘afkijken’ van het buitenland hoeft in Groningen niet, vindt De Vries. ‘We moeten trots zijn op onze diversiteit. Groningen moet juist doorgaan met het vinden van unieke oplossingen, dan komt het buitenland gewoon naar óns toe.’

Lees ook:

- Dit maken Groningers op de huizenmarkt mee

- 'Voorbeeldwijk' Stadshavens sneller gebouwd dankzij miljoenensteun Rijk

- Alles over wonen in de stad Groningen