Gebroeders Lijnema zijn als tegenpolen succesvol

Een kleine advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden. Dat was het begin. Vader Marten Lijnema werkte bij toenmalig installatiebedrijf Munting in Roodeschool. Hij had het ondernemende wel in zich, want in zijn vrije tijd spoot hij in zijn schuur verwarmingsradiatoren voor eigen klanten. Fysiek werd verwarmingsmonteur zijn te zwaar, waardoor ander werk het devies was.

Niet in dienst

Een importeur van accu’s zocht in de krant naar een vertegenwoordiger voor Noord-Nederland. Samen met zijn vrouw Fenna stuurde Marten een brief en het was prijs. Lijnema senior bepaalde wel zelf de richting, weet oudste zoon René (52) nog. ‘Hij liet weten wel voor Chloride te willen werken, maar als zelfstandige en niet in dienst.’ Zo geschiedde.

Er kwam een voorraadje accu’s in de schuur aan de Hooilandseweg. Na het eerste jaar werden de gemaakte afspraken afgekocht en begon Lijnema voor zichzelf. Een paar jaar later kwam René in de zaak. ‘Ik was achttien en kwam net van school, maar ik vond het logisch om bij te springen.’

Vanaf dag één heb ik met ziel en zaligheid gewerkt en dat is voor René niet anders Peter Lijnema - directeur/eigenaar Accuservice Lijnema

Ziel en zaligheid

Toen Peter (50) na een jaar of acht als autoverkoper bij twee andere garages aan de slag kon, was het begin 2000 tijd om na overleg met pa in de zaak te komen. ‘Mijn eerste spaargeld is erin gegaan. Vanaf dag één heb ik met ziel en zaligheid gewerkt en dat is voor René niet anders.’

Het magazijn staat vanwege ruimtegebrek vaak meer dan vol (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

Vanaf het begin waren de seizoensinvloeden te groot. In de winter druk en in de zomer rustig. Daar moest een oplossing voor komen. René hierover: ‘Bij accu’s denkt iedereen aan startproblemen. Dat speelt vooral in de winter. Er was een bredere klantenkring nodig om gezond te blijven.’ Peter had verkoopervaring en keek meer met een marketingbril naar de bedrijfsvoering.

Visitekaartjes in de watersport

‘We hadden in die tijd maar twee klanten in de recreatie. Ik dacht dat daar meer mogelijk was.’ Het bezoeken van watersportbeurzen is de basis geweest voor de verdere ontwikkeling. Boot Holland in Leeuwarden was in 2004 de eerste. ‘We zijn daar naar toe gegaan en we hebben daar veel visitekaartjes uitgewisseld en vanuit relatiebeheer kwamen klanten’, zegt Peter terugkijkend.

Een volgende stap was de Hiswa in Amsterdam. ‘Daar hebben we wel over nagedacht of we dat wel moesten doen, maar we hebben de gok genomen en zo hadden we met Lijnema een stand middenin de RAI. Dat was het begin van landelijke bekendheid’, stelt Peter vast. ‘Daarna kon ik de accu’s niet meer zelf rondbrengen en moest er iemand bij komen.’

In de zomer drukker

Peter over de versnelling. ‘We hebben het inmiddels in de zomer drukker dan ’s winters. Caravans, jachten, de recreatiewereld, camperbouw, yachtcharters noem het allemaal maar op. Daar leveren we aan.’ Momenteel verdienen negen mensen hun brood bij Lijnema.

Bestellingen vinden hun weg door heel Nederland (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

Gondelvaart in Giethoorn

Wie een dagje naar Giethoorn gaat maakt grote kans om in een fluisterbootje een accu van Lijnema tegen te komen. ‘In de zomer is er bijna dagelijks een auto van ons in Giethoorn. Het is daar begonnen met de gondelvaart. Een jaarlijks evenement. Van daaruit hebben we de eerste paar honderd accu’s tegen een schappelijke vergoeding daar heen gebracht en dat heeft gewerkt’, constateert René.

Korte lijnen en teamgeest zijn belangrijk om de klant goed te kunnen helpen René Lijnema - directeur/eigenaar Accuservice Lijnema

Peter is het gezicht naar buiten, de relatiebeheerder. René doet de zaken op kantoor, de interne regelaar. En dat werkt. René legt uit. ‘We hebben wel eens een verschil van inzicht, maar we laten elkaar vrij en hebben iedere dag een gezamenlijk doel voor ogen. Een gezond bedrijf in de benen houden.’ Vijftien jaar geleden ging Lijnema senior het rustiger aan doen. Sindsdien zijn beide broers voor vijftig procent eigenaar, maar werken volop mee.

Afspraak is afspraak

‘Bij ons geen rangen en standen. Korte lijnen en teamgeest zijn belangrijk om de klant goed te kunnen helpen. Afspraak is afspraak. Ook als het ’s avonds laat is en een klant heeft een probleem, dan zoeken we naar een oplossing’, weet René. Peter vult aan: ‘We horen wel van klanten dat we het ons persoonlijk aantrekken als er iets aan de hand is. Laat ik het zo zeggen. Als er wat te verkopen is staan we vooraan, maar als er een probleem is ook.’

Met drieduizend verschillende accu’s, waarvan veel op voorraad, plus aanverwante artikelen, probeert Lijnema onderscheidend te zijn. In verschillende soorten en maten. Van vijf bij tien centimeter tot wel anderhalve vierkante meter. Er is vaak sprake van wat langere voorfinanciering, maar dat risico nemen beide broers.

Geen betere raad dan voorraad René Lijnema - directeur/eigenaar Accuservice Lijnema

Altijd nodig

René is helder. ‘Geen betere raad dan voorraad. We werken met een product dat altijd nodig blijft. Daarom beter een forse voorraad dan geld op de bank.’ De intentie is om alle bestellingen binnen 24 uur in heel Nederland te leveren.

Het bedrijfspand aan de Hooilandseweg in Roodeschool (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

Peter rekent voor dat de afgelopen tien jaar, inclusief het afgelopen coronajaar, de omzet steeds tien à vijftien procent groeide. Hoe hoog de omzet is, laten de gebroeders graag in het midden. En hoeveel accu’s per jaar in totaal verkocht worden aan de ruim drieduizend klanten weten ze niet.

In een markt waar concurrentie genoeg is, doen de mannen van Lijnema het op hun manier om zich te onderscheiden van soortgelijke bedrijven. ‘Het is ons niet aan komen waaien, maar het lukt wel. Kijk: we hebben geen dure top en werken zelf volop mee. En alle investeringen betalen we uit eigen middelen’, stelt René vast.

We zijn een vreemde eend in de bijt Peter Lijnema - directeur/eigenaar Accuservice Lijnema

Meer lithium

Het is zaak om, zoals René het zegt, de boel niet te laten versloffen. ‘We moeten bij blijven met nieuwe ontwikkelingen. Loodaccu’s bijvoorbeeld worden steeds meer vervangen door lithium accu’s. Daar moeten we op inspelen.’ ‘We zijn inmiddels importeur van een merk en doen daar de hele distributie voor in Nederland’, voegt Peter eraan toe.

Vreemde eend

Inmiddels werkt René zijn zoon Martijn ook mee. Of hij als derde generatie het bedrijf ooit voortzet, is nog onduidelijk. ‘We werken er wel voor dat het bedrijf voor onze kinderen een toekomst heeft’, zegt René. Peter vervolgt: ‘De meeste bedrijven van onze omvang zijn al lang onderdeel van een fabriek of importeur. We zijn daarin een vreemde eend in de bijt en blijven in alles op zoek naar spanning, want dat is ons motto.’