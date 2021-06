Centraalstaal vraagt uitstel van betaling aan, zeventig banen op de tocht

Staalleverancier Centraalstaal in de stad Groningen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Bij het bedrijf aan de Osloweg werken zeventig mensen. Zij zijn inmiddels ingelicht over de stap.

'Vier en een half jaar geleden ging ons moederbedrijf Central Industry Group failliet. Daarna startten we als Centraalstaal door met een investeerder, maar in die tijd hebben we niet één boekjaar met winst kunnen afsluiten', verklaart directeur Theodoor de Jonge van Centraalstaal de stap die hij heeft moeten zetten.

Minder werk én lagere opbrengst per klus

'Ook in de toekomst voorzien we niet dat die situatie verbetert. De vraag naar onze bouwpakketten voor schepen groeit niet. Wel het aantal aanbieders daarvan. Het werk moet dus over meer partijen worden verdeeld. We hebben dus onvoldoende werk dat door het overaanbod ook nog eens minder oplevert', aldus De Jonge.

Geschokt

Bij Centraalstaal werken zeventig mensen. Volgens De Jonge reageerden ze geschokt op de mededeling van de surseance van betaling. 'Velen wisten wel dat het niet goed gaat met het bedrijf, maar als je te horen krijgt dat deze stap moet worden genomen, komt dat hard aan.' Hij hoopt op een vorm van doorstart, in ieder geval voor een deel van het bedrijf. 'We staan bekend om de goede kwaliteit van onze producten. Ik hoop dat tenminste een aantal van onze mensen op deze plek kan blijven werken.'

Bewindvoerder

De verdere ontwikkelingen komen in handen van een bewindvoerder. Die gaat inventariseren of er belangstelling is voor (delen van) Centraalstaal. De statistieken over bedrijven die in surseance van betaling verkeren, bieden niet veel hoop. Negen op de tien bedrijven in die situatie gaan daarna failliet.

