Amca in Ten Post: opgekocht, leeggezogen en afgedankt

Amca in Ten Post was tien jaar lang in handen van een Chinese multinational. Die zag Amca als een prooi, zeggen oud-medewerkers. Want toen het Chinese bedrijf de kennis en het product van Amca eenmaal in de zak had, werd de deur in Ten Post gesloten en stonden 25 man op straat.

Het hing in 2020 al een tijdje in de lucht. De resultaten van Amca bleven achter bij de verwachtingen en het personeel zat af en toe even zonder werk. Maar het was wel even slikken toen het Chinese moederbedrijf XCMG halverwege het jaar het personeel van Amca vertelde dat het bedrijf dicht zou gaan.

‘We stonden dag en nacht klaar’, vertelt Simon Kuiper, productieplanner bij Amca. ’s Ochtends zeven uur waren we aanwezig en we gingen vaak pas zeven uur ’s avonds naar huis. Dan krijg je het gevoel dat het bedrijf ook een beetje van jou is. Wanneer dan van hogerhand wordt besloten dat de stekker eruit gaat, dan is dat moeilijk.’

Argwaan

Toch kwam het ook weer niet helemaal onverwacht, want argwaan was er eigenlijk al vanaf het moment dat eigenaar Hans van der Wulp in 2011 Amca verkocht aan de multinational XCMG, volledig in handen van de Chinese staat. Simon Kuiper werkte destijds al voor Amca.

Wat exact de bedoeling was van de nieuwe eigenaar met Amca bleef gissen. ‘Maar ik heb van het begin af aan gezegd: ze nemen het over, trekken het product eruit en gaan er elders mee aan de slag’, zegt Kuiper. ‘En achteraf geredeneerd hebben we het wel zien aankomen.’

De medewerkers van Amca begrepen goed dat het belangrijkste product van Amca, een proportionele stuurschuif, door de Chinezen zeer gewild was. Amca had dit cruciale onderdeel voor de bediening van de hydrauliek in graafmachines, shovels, bulldozers en andere bouwapparaten doorontwikkeld en geperfectioneerd.

Met de Amca-stuurschuif kan een kraanmachinist zijn machine zeer nauwkeurig bedienen. Het maakte Amca voor het Chinese staatsbedrijf en de derde grootste producent van bouwmachines ter wereld, een gewilde partner.

Op zoek naar kennis

Eigenlijk, aldus Kuiper, verbaast het hem dat Amca nog zoveel jaren heeft gedraaid onder Chinees gezag. En hij wil zeker ook benadrukken dat de Chinese eigenaren flink in het bedrijf hebben geïnvesteerd en de salarissen altijd keurig hebben betaald.

Kuiper is een van de drie oud-Amca-medewerkers die we spraken. Ook de twee anderen hebben een duidelijk vermoeden van de motieven van de Chinese firma: het ging de Chinezen in de eerste plaats om de kennis.

Jan Willem van den Berg werkte tien jaar onder meer als verkoopdirecteur voor Amca en vertrok vorig jaar, kort voordat de onheilstijding van de sluiting Ten Post bereikte. Hij is nu verkoopmanager bij een bedrijf in hydrauliek in Zutphen.

Voor van den Berg staat het motief van XCMG vast: ‘We hebben natuurlijk wel gevraagd naar wat XCMG met Amca wilde. Daar kregen we echt geen antwoord op. Terugkijkend stel ik vast dat ze de kennis hebben opgesnoven, meegenomen naar China en vervolgens het bedrijf hebben gesloten.’

Schaamteloos gekopieerd

Van den Berg zegt dat XCMG de producten schaamteloos heeft gekopieerd. Nu zijn ze volgens hem breed terug te vinden in de machines van XCMG. Veelzeggend is volgens Van den Berg ook de loopbaan van een van de eerste Chinese managers die vanuit XCMG in Ten Post werd gestationeerd.

‘Dat was een techneut die werkelijk niks wist van leiding geven. Na zijn vertrek werd hij in China general manager van de hydrauliek-afdeling van XCMG.’

Maar net als zijn ex-collega Kuiper is Van den Berg niet alleen negatief. Zonder de investeringen van de Chinese eigenaar in Amca had het Groningse bedrijf het niet gered en was het volgens Van den Berg mogelijk al eerder ten onder gegaan

‘Dat XCMG geld stak in Amca was uiteraard ook in het eigen belang, maar we zijn daardoor succesvol geweest en van 2011 tot 2019 met zo’n zeventig procent gegroeid. Dat was anders niet gebeurd. We waren daarom met z’n allen ook gewoon trots op Amca.’

Kennis weggeven

Het komt Roelof Westerbeek allemaal niet onbekend voor. Hij was tot twee jaar geleden directeur bij Ziegler in Winschoten, fabrikant van brandweerauto’s. Ziegler is via een Duits moederbedrijf onderdeel van de Chinese industrie-gigant CIMC.

Net als bij Amca waren het bij Ziegler ook de Chinezen die een helpende hand toestaken toen het Duitse moederbedrijf van Ziegler in moeilijkheden verkeerde. Westerbeek, nu directeur van een bedrijf in Emmen, zegt: ‘CIMC is ook actief in vliegvelduitrustingen. Daar horen eveneens brandweervoorzieningen bij. Zo kwamen ze bij Ziegler uit.’

De Nederlandse brandweermarkt en de brandweerwagens van Ziegler staan bekend als innovatief, zegt Westerbeek. ‘Er zit veel technologie in de brandweerwagens, daar was het de Chinezen om te doen. Dat kun je natuurlijk ook zien als gewoon een zakelijke investering. De vraag is of het wenselijk is dat daarmee ook kennis wordt weggegeven.’

Want dat is waarschijnlijk wel gebeurd, stelt Westerbeek: ‘Ik ben ervan overtuigd dat technische informatie via het Duitse bedrijf naar China is gegaan. Wanneer Ziegler in Winschoten een nieuwe geavanceerde brandweerauto produceert, dan wordt de informatie daarover binnen het concern wel gedeeld.'

Directe Chinese invloed in Winschoten was nauwelijks voelbaar, op een enkele audit na. Van spionage of ‘leegtrekken’ van het bedrijf heeft Westerbeek ook nooit iets ervaren. Er werd zelfs behoorlijk geïnvesteerd in het Winschoter bedrijf. Westerbeek: ‘Maar dat was vooral zo omdat het Duitse concern dat wilde en ons steunde. Onze Duitse moeder fungeerde als een buffer tussen ons en China.’

Schakeltje

China-deskundige Henk Schulte Nordholt noemt de overname en sluiting van Amca ‘een klassiek geval’. ‘Dergelijke overnames passen in het Chinees Masterplan’, zegt Schulte Nordholt, auteur van meerdere boeken over China. ‘Zo’n klein bedrijf met goede technologische kennis is een mooi schakeltje in een groter plan.’

Tot voor kort was China de werkplaats van de wereld waar goedkoop geproduceerd kon worden. Schulte Nordholt: ’Maar China heeft een enorme drive ontwikkeld om zelf kennis en technologie te creëren, vooral om het land te versterken. In 2000 stond het land nog ergens onderaan de lijst met patentaanvragen, nu is het nummer één.’

China koopt ook kennis door bedrijven in te lijven. In Duitsland zette de overname door het Chinese Midea van robotbouwer Kuka de discussie hierover op scherp. In Nederland is er onrust over de invloed van China via telecombedrijf Huawei.

‘Het is terecht dat we voorzichtiger worden met China als het gaat om vitale industrie en gevoelige sectoren’, stelt Schulte Nordholt. De EU werkt momenteel aan beschermende regelgeving.

Doodzonde

‘Voor de Nederlandse economie is het doodzonde dat het met Amca zo is gelopen’, zegt Bob Boersema. ‘Er is een bedrijf met kennis en banen verdwenen.’ Boersema werkte bij Amca voordat het bedrijf aan XCMG werd overgedaan en heeft in Kolham een eigen bedrijf - HPV - in techniek rond hydrauliek. Na de sluiting van Amca heeft HPV een reeks activiteiten van Amca voortgezet en een aantal Amca-medewerkers aangenomen.

‘In een hele range van producten van XCMG zit nu de technologie van Amca verwerkt’, aldus Boersema. ‘Het is niet zo dat de kennis hier nu is verdwenen, maar die is wel gekopieerd en ook in China.’

RTV Noord heeft meerdere keren contact gezocht met de Europese vertegenwoordiging van XCMG in het Duitse Krefeld. Telefoontjes werden echter niet beantwoord en op mails is niet gereageerd.

