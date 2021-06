Tom Waes spreekt bevingsgedupeerden voor nieuwe reeks Reizen Waes

Normaal gesproken gaat hij naar bijzondere plekken als Turkmenistan, Noord-Korea, of Japan. Door het coronavirus maakte hij afgelopen jaar een road trip door België en gaat hij nu op reis door Nederland.

'Ik kende hem helemaal niet'

Waes ging onder meer naar 't Zandt, waar hij gedupeerden van de aardbevingsellende sprak. Zo ging hij naar Johanna Kroes, die samen met haar man al jaren in het dorp woont. Op de vraag of ze Tom Waes kende, zegt ze lachend: 'Helemaal niet! Toen ze de afspraak maakten ben ik wel even gaan kijken wie het was.'

Ze vertelt de presentator dat haar woning afgelopen jaar is gesloopt. Op dezelfde plek is een nieuw huis gebouwd, waar ze volgende week de sleutel van krijgt. 'Hij vroeg: stel dat je de keuze nu weer zou moeten maken om het traject te doorlopen, zou je dat doen? Toen werd ik best wel emotioneel, want het doet je wel wat.'

Opnames op Landgoed De Camping in 't Zandt (Foto: Productie De Mensen)

Niet alleen over bevingsproblematiek

De Undercover-acteur trok samen met Drewes Wildeman van Landgoed De Camping door 't Zandt. Daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik heb hem duidelijk proberen te maken wat tien jaar aardbevingsellende hier met de mensen doet. Maar ik laat hem ook de mooie dingen van Groningen zien. Het gaat zeker niet alleen over de aardbevingsproblematiek', vertelt hij.

Naast 't Zandt is Waes ook gespot in Oost-Groningen en Stad. De productie van het programma wil niet zeggen waar hij nog meer naartoe is gegaan. Het programma komt in september op tv bij de VPRO en het Vlaamse Eén.

