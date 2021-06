Adrie Poldervaart in beeld als trainer van De Graafschap

‘Ik kan bevestigen dat De Graafschap contact met ons heeft gezocht omtrent Poldervaart', reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus desgevraagd. ‘Het is op dit moment nog niet concreet en ik ga er nu nog vanuit ga dat Poldervaart ook komend seizoen werkzaam is bij FC Groningen.’

De Superboeren liepen dit seizoen promotie naar de eredivisie mis. Twee speelrondes voor het einde van de competitie kon de terugkeer naar de eredivisie al worden veiliggesteld. Er werd echter zowel tegen Jong Ajax als Helmond Sport gelijkgespeeld, waardoor De Graafschap promotie net misliep. In de play-offs kon alles nog goed worden gemaakt, maar de eerste wedstrijd tegen Roda JC ging verloren, waardoor het seizoen ten einde was.

Zoektocht naar opvolger Snoei

Trainer Mike Snoei stapte na het mislopen van promotie op. De huidige assistent-trainer van FC Groningen is één van de kandidaten om hem op te volgen. Poldervaart kwam in 2019 in dienst bij de Trots van het Noorden als tweede man achter hoofdtrainer Danny Buijs. In het seizoen 2018/2019 was de Zuid-Hollander een jaar hoofdtrainer bij Excelsior, maar nam destijds na tegenvallende resultaten ontslag. Hij was daarvoor al 26 jaar werkzaam als fysiotherapeut bij de Rotterdamse club.

Poldervaart was het grootste gedeelte van zijn trainerscarrière actief bij de amateurs. Hij trainde onder meer VV Spijkenisse, VV Zwaluwen en BVV Barendrecht. In 2015 kreeg hij de Rinus Michels Award voor de beste trainer in het amateurvoetbal.

Afgelopen seizoen verlengde Poldervaart zijn contract bij FC Groningen tot de zomer van 2022.

Adrie Poldervaart zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

