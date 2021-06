Automobilist met drugs achter de kiezen is rijbewijs voorlopig kwijt

De politie zag op 12 oktober 2020 in Winschoten een busje met een kapot achterlicht rondrijden. Het voertuig werd aan de kant gezet. De agenten spraken de bestuurder aan en vonden dat hij vreemd reageerde. Het spreken ging hem slecht af en zijn motoriek leek niet op orde. Uit een speekseltest bleek dat de man drugs had genomen. Hij werd meegenomen naar het bureau voor een verdere bloedtest. Daaruit bleek dat hij GHB en THC (stof in cannabis) had gebruikt.

Beschadigde scooter

In het busje van de man stond een scooter, die behoorlijk was beschadigd. De tweewieler was gestolen en ging terug naar de eigenaar. De Knoalster is vaker voor onder meer verkeersfeiten veroordeeld.