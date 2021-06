Rechter straft oplichter niet, omdat politie te weinig onderzoek deed

Terneergeslagen verliet een man uit Leek vrijdag de zittingszaal van de rechtbank in Groningen. Hij was opgelicht en de verdachte, een 34-jarige man uit Rotterdam, werd vrijgesproken vanwege 'slecht politiewerk'.

'U bent opgelicht. De politie heeft zich met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt, waardoor ik niet tot een veroordeling kom', zei de politierechter tegen de Leekster.

De Leekster bood in oktober 2018 via de internetsite Marktplaats een Rolex aan. Een koper meldde zich. Hij kwam vanuit Rotterdam naar het Groningerland, om daar persoonlijk het dure horloge te bekijken en te kopen. De koper betaalde ter plekke via een bankapp. De Leekster maakte ondertussen een foto van het kenteken van de auto van de koper. Hij wist dat er een camera aan een naastgelegen bedrijf op hen stond gericht en de koop vastlegde. De betaling werd bij de koper afgeschreven en hij reed met zijn aanwinst terug naar huis.

Senior

Drie dagen later stond het geld nog niet op de rekening van de Leekster. De man deed aangifte. Hij overhandigde de politie de foto van de auto en zei dat er beelden waren die bij een bedrijf konden worden opgevraagd. De eigenaar van de auto was een oudere man uit Rotterdam. De senior voldeed niet aan het signalement. Zijn zonen maakten echter ook gebruik van de wagen, waaronder de 34-jarige verdachte. De politie vergeleek hem met de man op de foto die was gemaakt van de camerabeelden. De afbeelding was vaag, maar de man kwam enigszins overeen met de persoon op de foto.

Het hof

De verdachte werd destijds aangehouden maar niet door de politie gehoord. Dit verbaasde de rechter enorm. 'Vertel mij eens mevrouw de officier, waarom op zijn minst niet een agent vanuit Groningen naar Rotterdam is afgereisd om de man te horen?' De rechter kreeg hierop geen antwoord. De zaak tegen de Rotterdammer werd destijds vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd (niet strafrechtelijk vervolgd).

De Leekster vocht deze beslissing aan bij het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof besliste dat het Openbaar Ministerie de zaak opnieuw moest oppakken en dat de politie meer onderzoek had kunnen doen. Verder onderzoek bleef echter uit en de camerabeelden bleken te zijn verdwenen.

Verdachte ontkent

De Rotterdammer verscheen niet op zitting, maar wel zijn raadsman. Die vertelde de rechter dat de verdachte met klem alles ontkent. De zaak tegen de Rotterdammer eindigde in een vrijspraak. En nu dan? probeerde het slachtoffer nog een keer. Hij was door de oplichting een Rolexhorloge ter waarde van 8000 euro kwijtgeraakt. Hij kan nog proberen om de schade te verhalen via de burgerlijke rechter.