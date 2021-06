Drie jaar cel voor straatrover (17) met klauwhamer

De slachtoffers dachten op 6 en 10 november 2020 in Groningen via Marktplaats een telefoon te kopen. Ze spraken met de verkoper af in de Kornoeljestraat en Akkerstraat. Ze werden opgewacht door de, toen nog, 16-jarige jongen. Die had een klauwhamer of een breekijzer bij zich. Hij schroomde niet die te gebruiken. Een van de slachtoffers liep open wonden op aan het hoofd.

Ongewild getuige

Een van de slachtoffers gaf het meegebrachte geld af. De anderen wisten te ontvluchten. Het gebeurde op klaarlichte dag. Meerdere voorbijgangers waren ongewild getuige. De officier van justitie eiste twee weken geleden jeugddetentie voor de duur van twintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De aanklager hield rekening met de leeftijd van de jongen en dat hij voor het eerst voor de rechter stond.

Berekenend

De rechter oordeelde anders. De jongen is niet alleen berekenend te werk gegaan, vond de rechter. Hij heeft van tevoren een plan gemaakt hoe hij zijn slachtoffers in de val zou lokken. Hij wist dat die contant geld op zak hadden, omdat zij van plan waren om van hem een telefoon te kopen. Hij nam een wapen mee en gebruikte die zonder enige aarzeling.

Geen verantwoording

De rechter vond dat de jongen totaal niet heeft stilgestaan bij de nadelige gevolgen en alleen bezig was met zijn financieel gewin. De jongen zweeg van meet af aan en nam geen enkele verantwoordelijkheid. Een incident bekende hij, maar pas nadat hij werd geconfronteerd met zijn DNA op de kleding van het slachtoffer.

Weigerende verdachte

De jongen is zeven weken lang geobserveerd in het forensisch centrum Teylhingereind. Hij weigerde daar aan onderzoeken mee te werken. Uit de rapportages blijkt niet dat er sprake is van een verstandelijke beperking en hebben deskundigen geen stoornissen kunnen vaststellen. Door de weigerende houding kan ook geen uitspraken worden gedaan over mogelijke herhalingsgevaar.

Jeugd-tbs omzeilen

De rechter begrijpt hieruit dat de jongen daarmee hardnekkig weigert om een jeugd-tbs te voorkomen. Het toepassen van jeugdstrafrecht vindt de rechter niet zinvol. In bijzondere gevallen kan een minderjarige als een volwassene worden bestraft. Dit is zon geval, vindt de rechter. Het jeugdstrafrecht is vooral toegespitst op pedagogische begeleiding. Deze jongen heeft tot nu toe laten zien dat hij niet pedagogisch beïnvloedbaar is.

Langere celstraf nodig

Uit zijn houding is af te leiden dat hij nu niet en in de nabije toekomst niet van plan is om zich leerbaar op te stellen. De maatschappij moet dan op een andere wijze worden beschermd tegen het mogelijke toekomstige geweld van deze verdachte. Jeugddetentie duurt voor 16 en 17-jarigen maximaal twee jaar. Dat is volgens de rechter niet genoeg. Daarom werd in deze zaak uitgeweken naar het volwassen strafrecht.

De jongen moet een van de slachtoffers bijna 3000 euro aan schadevergoeding betalen.