Archeoloog neemt wraak op motorbende in thriller Frank von Hebel

Het is het begin van de spannende thriller Hem is de wrake van de Groninger schrijver Frank von Hebel. In het boek spelen de rechercheurs Dieter Wigboldus en Arthur Coenders, net als in Von Hebels eerste thriller, een belangrijke rol. Het is het klassieke politie-duo. De oudere en vaak wijzere Wigboldus tegenover de impulsieve maar slimme jonge hond Coenders.

‘Wigboldus is een soort anker dat we allemaal wel in ons leven zouden willen hebben’, vertelt de auteur over zijn personage. ‘Hij is rustig en stabiel terwijl Coenders onrustig is, een kort lontje heeft. Iemand die niet in harmonie leeft met de wereld.’ Daarbij komt dat Wigboldus een oer-Groninger is die graag naar Ede Staal luistert en de jonge Coenders ‘import’ is, uit het westen.

Moordmachine

De titel Hem is de wrake en de naam van het hoofdpersonage, Gabriël, geven al aan welke richting de thriller neemt. Nadat de archeoloog een aanslag heeft overleefd, verdwijnt hij van de radar om daarna als een moordmachine wraak te nemen op leden van een motorbende. Hoewel het voor de lezer duidelijk is, hebben de bikers en de politie aanvankelijk geen idee wie achter de moorden zit.

‘Hoe zo’n verhaal ontstaat is een proces dat ik zelf ook niet helemaal doorgrond. Ik denk dat het is gekomen door een reportage over archeologie die ik een aantal jaren geleden maakte. Ik dacht toen al dat ik er iets meer mee zou kunnen.’

Von Hebel (Leens, 1974) is behalve thrillerschrijver ook journalist bij het Dagblad van het Noorden. Ook schreef hij onlangs het scenario voor een nieuwe aflevering van de jaren 50-strip Kapitein Rob.

Op het rechte pad

De thriller van Von Hebel speelt zich af in zowel Stad als Ommeland. Bij het schrijven van de thriller riep hij de hulp in van een rechercheur. ‘Ik verzin het verhaal maar ik moet me de wereld die ik beschrijf ook eigen maken. Daarom heb ik een rechercheur gevraagd mee te lezen om mij op het rechte pad te houden’, legt Von Hebel uit. ‘Hij heeft allerlei suggesties gedaan maar hij kon mij ook allerlei dingen rond recherchewerk uitleggen.’

Hem is de wrake van Frank von Hebel is uitgegeven door uitgeverij Het nieuwe kanaal uit Leeuwarden.