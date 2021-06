Hogelandsters moeten zo'n 35 kilometer verder rijden voor milieustraat

Zestien dorpsverenigingen uit de voormalige gemeente De Marne hebben de handen ineengeslagen en een gezamenlijk brief gestuurd naar de raad en het college. Ze willen niet dat de milieustraat in Leens sluit.

Inwoners kunnen straks afval brengen naar Usquert en Groningen. ‘Gemiddeld betekent dit ongeveer 35 kilometer verder rijden. Het milieu wordt hierdoor zwaarder belast. Bovendien vergt dit extra tijd, en brengt het extra kosten met zich mee’, schrijven de dorpsverenigingen.

Dit is het gevolg van een gemeente met zo’n grote oppervlakte. Het is nu eenmaal een uitgestrekt gebied. College gemeente Het Hogeland

De dorpsverenigingen vinden dit een ‘stevige’ lastenverzwaring voor de inwoners die dit jaar al te maken hebben gehad met hogere kosten voor het bij de weg zetten van de grijze container.

De milieustraat in Leens (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Verder verwachten de besturen dat er meer afvaldumpingen in de natuur komen. De verenigingen hebben al gezien dat dit gebeurt. Dat er straks maar één centrale milieustraat is, gaat volgens hen een averechts effect hebben.

'Ik ga niet twee keer 35 kilometer rijden om een oude stereotoren weg te brengen', zegt Daan Oostindiën van Dorpsbelangen Zoutkamp. 'Dan bedenk ik daar wat anders op. Dan gaat hij in de container.'

Extra kosten

‘De ambtenaren van de gemeente zullen veel meer tijd kwijt zijn aan het ophalen van gedumpt en ongesorteerd afval. Dit brengt extra kosten met zich mee voor de gemeente, terwijl de gewenste verbeterslag in de afvalverwerking niet bereikt wordt’, schrijven de verenigingen.

Ook betreuren de dorpsverenigingen de wijze waarop het besluit genomen en gecommuniceerd is. ‘Er is geen overleg geweest met de inwoners. Zo zou de omgang tussen gemeente, wethouders, raadsleden en burgers niet moeten zijn’, schrijven ze.

Het CDA heeft naar aanleiding van de onrust vragen gesteld aan het college. Daar is inmiddels antwoord op gekomen. De gemeente heeft het aantal afvaldumpingen ook zien toenemen maar verwacht dat dit op den duur weer minder wordt.

Nadelen grote gemeente

Het college is zich bewust van de gevolgen van de sluiting. ‘Voor de milieustraten in Usquert en Groningen moeten sommige inwoners inderdaad een behoorlijke afstand afleggen. Dit is het gevolg van een gemeente met zo’n grote oppervlakte. Het is nu eenmaal een uitgestrekt gebied’, laat het college weten.

Volgens het college waren de gemeentewerven geen volwaardige milieustraten. ‘Naast Usquert en Groningen was alleen Leens een minimilieustation met een beperkt aantal afvalstromen. In Winsum en Bedum was officieel alleen een punt waar klein chemisch afval ingeleverd kon worden. Andere afvalstromen mochten eigenlijk niet gebracht worden maar dit werd tot nog toe gedoogd.’

Grof vuil (Foto: Michael Rosenstein/Flickr (Creative Commons))

Kan niet anders

Om een milieustraat te realiseren die voldoet aan alle eisen is 'een behoorlijke investering' nodig volgens het college. Het is volgens de gemeente op de werven niet mogelijk om de 18 verschillende afvalstromen die tegenwoordig op een milieustraat gescheiden ingeleverd moeten worden onder te brengen en volgens de milieuregels te verwerken.

Sluiting gaat niet van tafel

De gemeente is niet van plan de milieustraten open te houden omdat het college in december besloten heeft dat de gemeentewerven uiterlijk per 1 januari komende jaar niet meer als afvalbrengpunten dienen.

Er wordt nog wel gekeken of de Hogelandsters ergens dichterbij terecht kunnen voor klein chemisch afval.

Ook worden inwoners geïnformeerd over andere mogelijkheden om zich te ontdoen van bepaalde afvalstromen, zoals elektrische apparaten en frituurvet. ‘En voor elektrische apparaten geldt bijvoorbeeld ook: waar je het koopt, kun je het kwijt’, laat het college weten. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om grof huishoudelijk- of tuinafval tegen betaling op te laten halen.

Lees ook:

- ‘Communicatie over afvalinzameling Het Hogeland moet beter’

- Hogelandsters gaan ‘pijnlijke’ financiële keuzes merken

- Het Hogeland heeft handen vol aan uitleg afvalbeleid: 400 telefoontjes per dag