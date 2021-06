Dag van de minibieb: 'Het zijn boeken voor iedereen'

Het is de dag van de minibieb. Dat de minibieb populair is, merkt ook Natasja Brouwer uit Uithuizermeeden. Zij is in coronatijd met haar minibieb begonnen, voornamelijk voor kinderen.

Via kinderzwerfboek.nl krijgt ze geregeld nieuwe boeken toegestuurd door uitgevers, die vervolgens gretig aftrek nemen in de minibieb.

‘Ik heb net een donatie gehad van een school en dat waren zeven dozen. Soms krijg ik ineens tassen vol boeken zonder afzender. Dat is altijd wel een leuke verrassing. Dan plaats ik op Facebook ‘Dankjewel, gulle gever’.

Het zijn boeken voor iedereen Natasja Brouwer van de minibieb in Uithuizermeeden

Hoe werkt de minibieb?

'Je mag gewoon een boek meenemen en ergens anders laten zwerven of houden als je het heel erg mooi vind, maar niet verkopen. Het zijn boeken voor iedereen', vertelt Brouwer.

Vanaf vandaag heeft ze ook boeken voor volwassenen. ‘Die hadden we nog niet', vertelt Brouwers.

Ik schat dat het aantal transacties wel op zo'n vijf tot tien per week ligt Onderzoeker Adriaan Soetevent van de RUG

Meer dan 1500 minibiebs in Nederland

Mensen zien minibiebs er soms wat verloren bijstaan en denken dan dat er nauwelijks interesse voor is. Dat valt mee, blijkt uit een onderzoek door Adriaan Soetevent die het fenomeen namens de RUG onderzocht. 'Ze worden heel veel gebruikt', zegt hij. 'Ik schat dat het aantal transacties wel op zo'n vijf tot tien per week ligt. Volgens Soetevent telde Nederland in 2020 meer dan 1500 minibiebs met gemiddeld zo’n vijftig boeken.

Dankzij corona is de minibieb nog populairder geworden. Bibliotheken gingen dicht en boeken waren alleen af te halen na reservering. Ook gingen veel mensen hun huizen opruimen, waardoor er meer boeken circuleerden in de minibieb-kastjes. Alleen in Stad zijn er al meer dan 32 minibiebs te vinden.

Hoe is de minibieb ontstaan?

De mini-bieb is bedacht door Todd Bo uit Hudson, Wisconsin, in de Verenigde Staten. Hij had hout over na het vervangen van zijn garagedeur en besloot daarvan een monumentje voor zijn overleden moeder te maken. Zij stond jaren voor de klas en hield enorm van lezen. Todd maakte een houten replica van haar schooltje, gevuld met boeken uit haar kast en plaatste die in zijn voortuin. Zo ontstond de eerste ‘Little Free Library’.

Op de website dagvandeminibieb.nl zijn verschillende activiteiten te vinden. Zo wordt op sommige plekken voorgelezen en zijn er kleurplaten te vinden.

