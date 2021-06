Expeditie 1,5 meter in het 'allermooiste' dorp van Nederland

Spandoek in Winsum: 'Welkom in het allermooiste dorp' (Foto: Ronald Pras/RTV Noord)

Tijdens zijn tour door onze provincie komt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher in Winsum terecht. Langs de weg spot hij twee heren die spandoeken aan het ophangen zijn: 'Welkom in het allermooiste dorp!' is erop te lezen.

'Eem naargens om...', begint Bosscher tegen de heren die het spandoek aan het ophangen zijn, '... maar Winsum is toch het mooiste dorp, niet het allermooiste dorp?' 'Als je eenmaal het mooiste dorp bent, moet je wel kijken of je er nog meer van maken kan', laat Henk Hogeveen met een glimlach weten.

Dat het gezellig is in Winsum dat blijkt, door het hele drop is er een garagesale bezig, maar ook wandelaars komen door het dorp heen. Zo zijn Anja en Jolanda uit Brabant het Pieterpad aan het lopen. 'Het is hier harstikke mooi en de mensen zijn supervriendelijk', laat één van de dames weten. Derk vraagt zich af waar de dames het zoal over hebben tijdens het wandelen...

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- De jeugd mag weer een potje voetballen

- Kopje koffie drinken in de dorpswinkel van Sauwerd

- Sint Bernard liefhebber in Eenrum

- Het Visserijmuseum in Soltkamp mag weer open

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.



Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

