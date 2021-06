Het Hogeland wil bezuinigen op groenonderhoud begraafplaatsen

Binnenkort wordt door de raad het groenbeleidsplan vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente het groen zowel binnen als buiten de dorpen wil beheren.

'Groenonderhoud op begraafplaatsen is een gevoelig punt. We blijven daar dan ook ons uiterste best voor doen', zegt De Vries. Hij had liever gezien dat er meer geld was om de begraafplaatsen helemaal goed op orde te houden. Geregeld komen er klachten bij de gemeente binnen over slecht groenonderhoud.

Vrijwilligers inzetten

‘Als er veel regen valt, zoals de afgelopen tijd, begint alles te groeien en bloeien. Dat zijn periodes dat we handen tekort komen. Maar dat proberen we recht te trekken’, zegt de wethouder. Hij hoopt dat met de hulp van vrijwilligers het groenbeheer op begraafplaatsen, maar ook in dorpen, op het juiste peil gehouden kan worden.

De komende tijd wil de gemeente ook alle bomen in kaart brengen.

'We zijn van mening dat het borgen van veiligheid voorop staat. Daarom wordt ook eerst ingezet op het periodiek uitvoeren van boomveiligheidcontroles en het wegwerken van de achterstand van het bomenonderhoud', aldus De Vries.

Geen bermmonumenten

Verder staat in het onderhoudsplan dat de gemeente geen voorstander is van monumenten in de berm. In bermen worden soms, gevraagd en ongevraagd, monumentjes aangebracht ter herinnering aan slachtoffers van fatale verkeersongevallen.

'We hebben begrip voor de behoefte om te kunnen gedenken, maar vinden dit niet de juiste plek daarvoor. Gezien het ontstaan van gevaarlijke situaties door onder meer stilstaande auto’s en hinder voor het beheer, vinden we dit ongewenst. Op een begraafplaats is voldoende gelegenheid hierin te voorzien', valt in het plan te lezen.

De gemeente wil daarom 'in beginsel' verzoeken afwijzen: 'Ongevraagd aangebrachte monumentjes worden verwijderd, waarbij we ons inspannen om met nabestaanden in contact te komen'.

Op 15 juni praat de gemeenteraad over het groenbeleidsplan.

