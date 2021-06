Restauranteigenaar: ‘Ontzettend blij, dit voelt als een reünie’

Alle tafels zijn gereserveerd in restaurant De Oude Sluis in Zoutkamp. ‘We zijn zo ontzettend blij dat we eindelijk weer open mogen en vol zitten. Direct nadat bekend werd dat we open mochten, stroomden de reserveringen binnen’, zegt Famke Greidanus.

Ondernemers Famke en Sytze Greidanus (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Verplicht sluiten

Op 14 oktober moesten ze de deuren sluiten, omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland toenam. Bijna acht maanden later kunnen ze weer gasten ontvangen. Het koppel vindt het ook wel spannend. 'Kunnen we het nog wel?', vraagt Famke zich af.

Sytze Greidanus staat ondertussen met een glinstering in zijn ogen in de keuken. ‘Het is wel spannend zo'n heropening, maar het gaat ontzettend goed. Het was wennen toen we weer in het restaurant kwamen. Ik had op een gegeven moment iets nodig voor het koken, maar ik moest even goed nadenken waar ik dat ook alweer had neergelegd.'

Sytze Greidanus is geconcentreerd bezig in de keuken (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Niet stilgezeten

In de tijden dat ze niks konden hebben Famke en Sytze veel tijd doorgebracht met hun twee kinderen. En ondanks de moeilijke tijd hebben ze ook besloten er een nieuwe uitdaging bij te nemen. Ze runnen sinds de lente het Schathoes bij de borg Verhildersum.

‘Daar konden we binnen natuurlijk nog niks doen. Maar in tegenstelling tot hier in Zoutkamp hadden we daar wel een terras wat open kon', vertelt Famke.

Er mogen weer mensen binnen zitten in het restaurant (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Joël van der Meer was op de avond van de sluiting ook in het restaurant een hapje aan het eten. Nu is hij er weer met zijn vriendin. 'We dachten: we grijpen direct de eerste mogelijkheid weer. We mogen graag even buiten de deur eten. Ik heb het echt gemist.'

Personeelstekort

Het was voor Sytze en Famke Greidanus wel even omschakelen toen ze hoorden dat ze eerder open konden. ‘We hadden nog geen personeel, dus daar zijn we heel snel naar op zoek gegaan. Een oproep leverde helaas niet veel op. Gelukkig wilde ons oude personeel graag terugkomen', vertelt Famke. Ze zijn nog op zoek naar nieuw personeel, maar redden het voorlopig met het team dat er vandaag staat.

Etsko en Gea Laarman besloten weer uit eten te gaan in een restaurant (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Etsko en Gea Laarman uit de stad Groningen zijn ook opnieuw naar Zoutkamp gekomen en genieten zichtbaar van al het eten. Ze waren er ook bij die laatste avond. 'We hadden echt zoiets van: de laatsten zullen de eersten zijn. We zijn ook heel blij dat we hier weer mogen eten', zegt Gea. Haar man vult haar aan. 'Het is weer lekker uit eten, maar zeker ook de horeca steunen. Die hebben het zwaar gehad de afgelopen tijd.'

Blijdschap

'Onze gasten zijn blij om ons te zien, maar wij zijn ook blij om hen weer te zien. Het voelt als een reünie. En nu maar hopen dat we elkaar kunnen blijven zien', zegt Sytze. Famke is positief gestemd: 'We gaan er nu vanuit dat we open kunnen blijven. Ik ben positief ingesteld, dus ik ga ervanuit dat dit voorlopig de laatste keer was dat we dicht moesten'.

Als ze even later iemand helpt met afrekenen en de kassa-lade opent, is ze even stil waarna ze zegt: 'Dit is een heel raar, maar mooi gevoel. Ineens het besef dat we weer geld verdienen.'

