Komen er nieuwe datacenters in de Eemshaven?

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben het voornemen om de Eemshaven uit te breiden. Daardoor ontstaat plek voor nieuwe bedrijven. Het is nog niet zeker welke bedrijven er komen, maar nieuwe datacenters behoren tot de mogelijkheden. Ook al heeft deze optie niet de voorkeur van alle politieke partijen.

Meer banen

Enkele raadspartijen in Het Hogeland hebben eerder al aangegeven dat datacenters niet direct de voorkeur hebben, omdat ze niet voor heel veel werkgelegenheid zouden zorgen. Ook enkele partijen in de Staten vinden dat.

Stijn Grove van Dutch Data Center Association liet tijdens de bijeenkomst weten dat datacenters wel degelijk voor werkgelegenheid zorgen. Ook wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld hogescholen.

Achter Oudeschip moet de Eemshaven worden uitgebreid (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

‘Datacenters zijn een belangrijke sector geworden die nog steeds groeit. We gebruiken allemaal steeds meer digitale middelen. Bijvoorbeeld door met elkaar digitaal te vergaderen’, aldus Grove. ‘Nederland is inmiddels een grote speler als het gaat om datacenters. Nederland is ideaal gesitueerd in Europa. Amsterdam, maar ook Groningen is een ideaal knooppunt’, volgens Grove.

Petran van Hugten van Google vindt ook dat datacenters een goede bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. ‘Er werken mensen die actief zijn op allerlei gebieden: it, elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, logistiek, catering, groenvoorziening en allerlei ondersteund personeel.’ In de Eemshaven biedt Google plek aan zo’n 350 mensen. ‘Waarvan de helft lokale werknemers.’

Vooroordelen

Volgens Grove zijn er nogal wat vooroordelen: dat het energie slurpende lelijke gebouwen zijn. ‘Het zijn niet alleen maar boxen; het kunnen ook mooie gebouwen zijn’, volgens Grove. Ook merkt hij dat steeds meer bedrijven toewerken naar duurzame vormen van energie.

Zorgen over drinkwater

Ook uitten partijen zorgen over het gebruik van drinkwater om de servers te koelen. Daarvoor zijn volgens Petran van Hugten van Google ook al oplossingen in de maak: ‘We kijken hoe we afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties kunnen gebruiken als koelwater’.

‘Ons doel is om in de Eemshaven langer te blijven en te groeien’, aldus Van Hugten.

De verkregen informatie kunnen de raads- en Statenleden gebruiken bij verdere discussies over de uitbreiding van de Eemshaven.

