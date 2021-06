Het is nog steeds stil in de nachthoreca: ‘We zijn het vergeten groepje’

Het is ruim een jaar geleden dat Vellinga de deuren van Pub 69 in Winsum voor bezoekers moest sluiten vanwege de coronamaatregelen. Nog steeds kan hij zijn discotheek niet openen. ‘We zijn het vergeten groepje. We zijn als één van de allereersten dichtgegaan en gaan nu weer als allerlaatste open. Op 15 maart was de laatste avond. Het is heel lastig om als langste dicht te zijn', zegt Vellinga.

'We mogen niks. Hier binnen is ook geen gelegenheid om zitplekken te creëren, maar dat mág ook niet. Ik zit direct aan de straat. Dus een terras wil niet', zegt Vellinga.

Ondernemer Rob Vellinga (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Op de plek waar mensen in de discotheek normaal gesproken staan te dansen, liggen nu allerlei dozen met apparaten zoals een tosti-ijzer en boodschappentassen met allerlei decoratiespullen. De entree is gevuld met allerlei volle vuilniszakken. 'Tja, we zijn maar wat aan het opruimen geslagen. Ik had liever ook dat we hier met een biertje aan de bar zaten. Je moet wat', zegt Vellinga.

Financiële achteruitgang

Ook de nachthoreca in de stad Groningen heeft het zwaar. Elsbeth Maduro runt samen met haar man twee zaken in de binnenstad: Donovan's en karaokebar Sing Along in de Peperstraat. 'Ons spaargeld is erdoorheen. De regelingen vanuit de overheid waren niet voldoende om alle kosten te dekken. We behoren niet tot de Nederlanders die de afgelopen jaren hebben gespaard.'

Ondernemer Elsbeth Maduro (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Het is echt een dramatisch jaar geweest', zegt Maduro. Zij, haar man en kinderen hebben begin dit jaar ook nog te maken gehad met corona. 'We dachten, nou dat kan er ook nog wel bij. Mijn man Donovan is hartpatiënt, dus we waren heel bang voor een besmetting. Hij is er behoorlijk ziek van geweest, maar heeft het uiteindelijk goed doorstaan en is hersteld.'

In de maanden dat haar zaak gesloten was, heeft ze nog een paar maanden voor de klas gestaan. 'Dat was heel leuk en fijn om te doen. Maar in de horeca werken is afwisselender. In de nachthoreca moet je heel snel beslissingen kunnen nemen. Die actie, daar hou ik van.'

Niet stilzitten

Ook Vellinga deed andere dingen om zijn boterham te kunnen blijven verdienen. 'Ik heb ook nog een evenementenbureau en heb daarmee online wat activiteiten georganiseerd. Verder help ik hier en daar wat mee in de bouw.'

Hij staat er financieel slecht voor, erkent Vellinga. 'Ik kom niet rond met al die regelingen. Het is een klein deel van mijn onkosten. Daar kunnen we niet van rondkomen. Het is ook een crime om het allemaal aan te vragen.' Wel is hij blij dat er onlangs een benefietactie voor zijn discotheek gehouden is. 'Dat was heel fijn. Ook om te merken dat mensen je niet vergeten zijn.'

Nog lang dicht?

Maduro ziet ondanks de situatie een lichtpuntje. Zij heeft namelijk een cafévergunning en kan in tegenstelling tot Vellinga wel beperkt open met zitplaatsen. 'Eind juni gaan we een proefweek draaien om te kijken of wij ook weer open kunnen. Het mag maar tot tien uur 's avonds en iedereen moet blijven zitten, maar het is iets. Hopelijk levert het wat op', zegt ze.

De Peperstraat in Groningen met daarin een aantal nachthorecazaken (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Haar personeel heeft ze moeten laten gaan, op één barmedewerker na. 'We moeten dus weer op zoek naar nieuw personeel, wat ook nog wel een zoektocht zal zijn', weet ze. 'Gelukkig hebben we een paar meiden die weer terug willen komen.'

'Personeel zal ook voor mij een probleem worden, want wie wil in deze onzekere tijden in de horeca werken?', vraagt Vellinga zich af. Hij heeft nog geen datum wanneer hij weer open mag met zijn discotheek en mede daardoor is een zoektocht naar personeel nog niet aan de orde. 'Nachthoreca wordt nooit genoemd tijdens persconferenties', sombert hij. 'Ik ben er wel zat van. Het moet echt niet lang meer duren.'

