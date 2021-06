Expeditie 1,5 Meter duikt onder de motorkap

'Wil hij niet lopen?', vraagt Bosscher aan Henk Klinger. 'Niet echt, nee. Het is de auto van mijn vrouw, maar die is er eigenlijk wel klaar mee. Die wil wat nieuws. En nu komt er straks een koper kijken. Maar hij wil ineens niet meer starten', vertelt Klinger. 'Eem kieken?', vraagt Bosscher.

Beide heren duiken onder de motorkap. Of ze de Mercedes aan de praat krijgen zie je vanavond in de uitzending.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Er mag weer gezongen worden in de kerk Westerbroek

- Op visite bij Camping 't Hofje in Slochteren

- Terug naar de villa van Andrea & Ramon in Midwolda

- Tegel eruit, bloemen erin

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we bewaren wel 1,5 meter afstand.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!