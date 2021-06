Tekeningen van Groninger verzetsstrijder ontdekt: 'Een unieke vondst'

Een nicht van Mulder heeft de tekeningen geschonken aan het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG). Het gaat om een aantal plakboeken met daarin tientallen tekeningen die de verzetsstrijder maakte tijdens zijn verblijf in Nederlandse en Duitse concentratiekampen.

De tekeningen zijn onder meer gemaakt in het concentratiekamp Amersfoort. Op de tekeningen staan gevangenen, het dagelijks leven in het kamp en portretten van Duitse bewakers waaronder de beruchte Joseph Kotälla.

Mulder heeft de plakboeken na de oorlog samengesteld, vermoedelijk met het plan om er een boek van te maken. Behalve tekeningen bevatten de plakboeken ook processtukken, brieven van zijn advocaat en een dagboek met aantekeningen die Mulder stiekem in de kampen maakte.

'Hij lachte de ellende weg'

'Hij woog nog maar 42 kilo toen hij in april 1945 door de Amerikanen werd bevrijd', zegt zijn nicht Marga Dantuma 'en hij heeft die tijd in het concentratiekamp de rest van zijn leven met zich meegedragen. Hij wilde er ook nooit over praten. Dat was een andere tijd, zei hij dan.'

'Maar als mijn tante niet thuis was werkte hij aan zijn plakboek met de tekeningen. Waarschijnlijk was het de bedoeling om er een boek van te maken maar hij is veel te vroeg, in 1978, overleden. Hij was toen nog maar begin zestig, want hij is nooit helemaal hersteld van die tijd in de kampen.'

De cel van Mulder in het Huis van Bewaring (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Behalve tekenaar was Mulder ook dichter, tekstschrijver en zanger. 'Het was altijd gezellig als oom Kor er was', zegt Dantuma. 'Maar vermoedelijk was hij de ellende die in hem zat gewoon aan het weglachen. Ik heb de plakboeken van mijn tante gekregen en ik moest er goed voor zorgen, maar ik mocht er pas wat mee doen als zij ook overleden was. Zo'n groot taboe zat er op zijn verhalen.'

Opgepakt in 1944

Kor Mulder werd opgepakt in februari 1944. Volgens de verhalen waren de Duitsers op zoek naar zijn broer Jur, maar die was niet thuis. Kornelis wel en ook hij was betrokken bij 'de Groep Boersma' die zich bezighield met het verspreiden van illegale bladen en ander drukwerk.

Kornelis Mulder met zijn plakboek in de jaren vijftig (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Via het Scholtenhuis en het Huis van Bewaring kwam Mulder in het beruchte kamp Amersfoort terecht. Daar moest hij wachten op zijn proces, maar de eerste keer kwam de voornaamste getuige, Scholtenhuisbeul Robert Lehnhoff, niet opdagen. Voor dat het tweede proces kon beginnen was het 'Dolle Dinsdag' (september 1944) en sloegen de Duitsers op de vlucht en werden de gevangen naar Duitse werkkampen afgevoerd. Mulder werd uiteindelijk in april '45 door de Amerikanen bevrijd in een kamp in Beieren.

'De kamptekenaar'

In de jaren vijftig en zestig zijn er processen gevoerd tegen de bewakers van de kampen waar Mulder verbleef en met zijn tekeningen was hij telkens weer getuige. Zijn verhaal, inclusief de tekeningen en de plakboeken, heeft toen uitgebreid in de kranten gestaan.

Uit die krantenberichten van toen valt ook te reconstrueren wat er is gebeurd. Mulder zonderde zich vaak af in het kamp om wat te tekenen en dat viel zijn barakgenoten op en die noemden hem daarom 'de kamptekenaar'. Na een poosje kwamen ook de Duitsers erachter maar die vonden het op een of andere manier wel leuk dat Mulder zo goed kon tekenen. Hij kreeg zelfs de opdracht om karikaturen te tekenen van de Duitsers onder wie de beruchte Kotälla.

Een pagina uit een plakboek van Kornelis Mulder (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Mulder kreeg op die manier een beetje een uitzonderingspositie in het kamp Amersfoort. Maar hoe hij er in is geslaagd de tekeningen te verbergen in de andere kampen zal vermoedelijk altijd een raadsel blijven.

Bijzondere collectie

'Het zijn echt unieke stukken', zegt Anna van der Molen van het OVCG. 'We gaan het eerst eens goed ordenen en lezen en dan digitaliseren zodat iedereen het kan bekijken. Maar dit is zo mooi, dit leent zich ook heel goed voor een tentoonstelling'.

Karikaturen van de Duitse kampleiding in Amersfoort (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Ook Floris van Dijk van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort is dolenthousiast over de vondst. 'Dit is een bijzondere collectie tekeningen waar we uiteraard veel belangstelling voor hebben, want er zijn maar erg weinig foto's of tekeningen van het kamp Amersfoort bewaard gebleven.'

Marga Dantuma is blij dat na al die jaren de tekeningen van oom Kor veilig worden opgeborgen. 'Maar eigenlijk moet iemand een boek over hem schrijven', zegt ze, 'want dat was altijd zijn wens'.