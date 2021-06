Minderjarige jongen overleden bij steekpartij Hoogkerk; verdachte is 23-jarige Stadjer (update)

Bij een steekpartij bij een supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk is zondagmiddag één persoon overleden. Het slachtoffer is een minderjarige jongen. De politie heeft de verdachte, een 23-jarige man uit de stad Groningen, aangehouden.

De politie laat zondagavond weten dat de verdachte en het slachtoffer elkaar hoogstwaarschijnlijk niet kenden.

Het is nog onduidelijk wat zich tegen drie uur precies heeft afgespeeld bij de ingang van de Albert Heijn. Een woordvoerder van de politie kan wel zeggen dat de verdachte vlak na de steekpartij is gearresteerd.

Onderzoek duurt nog enkele uren

De omgeving van de supermarkt werd na het incident afgezet, zodat de recherche onderzoek kon doen. Dit kan enkele uren duren, aldus de politiewoordvoerder.

'Schokkend en tragisch'

'Wat zich in Hoogkerk heeft afgespeeld is een schokkend en tragisch incident. Hierbij wil ik mijn medeleven overbrengen aan de nabestaanden en bekenden van het slachtoffer', laat burgemeester Koen Schuiling van Groningen weten in een reactie. 'Er zijn natuurlijk nog veel vragen, maar het bericht dat zo’n jong leven op deze manier eindigt, is afschuwelijk. Daar zijn nauwelijks woorden voor te vinden.'

'Het incident vond plaats in het centrum van Hoogkerk en er waren meerdere getuigen en omstanders. Het politieonderzoek naar de toedracht is gaande, maar als u informatie hebt die belangrijk kan zijn voor dit onderzoek, dan vraag ik u om dat te melden bij de politie via de bekende kanalen', gaat Schuiling verder. 'Voor omstanders die daar behoefte aan hebben is Slachtofferhulp beschikbaar. Zij zijn ter plekke aanwezig maar ook bereikbaar via: 0900-0101.'

UPDATE: Dit bericht is zondag geüpdatet met de reactie van burgemeester Koen Schuiling van Groningen en persoonsgegevens van de verdachte

