Door de mand: Kees Vlietstra heeft te doen met Kim Polling

Vond het alleen om de voornamen al een mooi duo: Tjaart en Charles. Had zomaar de inzending voor het Eurovisiesongfestival kunnen zijn. Tjaart en Charles. Ondernemersduo in tuinhuisjes en sierbestrating. Of een zijspankoppel op Oost-Groninger grasbanen. Tjaart op de motor, Charles als bakkenist.

Maar nee, Tjaart en Charles zijn Tjaart Kloosterboer en Charles van Commenée, (voormalige) topcoaches in respectievelijk schaatsen en atletiek. Grootheden in hun tak van sport. En onlangs in het nieuws omdat ze als selectiecommissie van de judobond besloten om niet onze Kim Polling, maar Sanne van Dijke naar de Olympische Spelen te sturen. Er mag namelijk maar één Nederlandse in de gewichtsklasse tot zeventig kilogram naar Tokio. Tjaart en Charles kozen, ingefluisterd door de olympische judocoaches, voor Sanne. Kut voor Kim.

Die judocoaches beoordeelden dat Polling, los van de cijfers van toernooiuitslagen en onderlinge wedstrijden, onder meer grilliger, blessuregevoeliger en tactisch minder sterk is dan Van Dijk. Daardoor werd laatstgenoemde uiteindelijk geselecteerd voor de Olympische Spelen.

Onze Kim was het daar niet mee eens en heeft dat ook laten merken. Ze ging in beroep. Eerst bij de selectiecommissie zelf: negatief. Daarna bij de bezwaarcommissie: negatief. Haar laatste strohalm was het bondsbestuur. Kim leverde een uitgebreid en gedetailleerd bezwaarschrift in, dat ik op de Facebookpagina van Kim las. Ik was daar de hele zaterdag mee bezig en kwam met mijn ALO-judoverstand tot de Groningse conclusie: niet slecht.

Het bondsbestuur van Judo Bond Nederland verklaarde het bezwaar van Kim echter ongegrond. 'Alles afwegende komt het bondsbestuur tot de conclusie dat de kwalificatieprocedure op de juiste wijze is gevolgd en de keuze om Sanne van Dijke te selecteren op de juiste wijze tot stand is gekomen.' Nogmaals zwaar kloten voor Kim.

Ik moest door deze hele soap ineens aan een klasgenootje op de ALO denken: judoka Karin Kienhuis. Die was destijds ook bezig om haar olympische droom na te jagen. Tijdens het tweedejaars ALO-kamp op Papendal stond het omgaan met verschillende doelgroepen centraal. Halverwege de week stond een sportdag op het programma. Kamp Wit tegen Kamp Zwart. We werden enorm opgehitst en uitgedaagd.

Het docentencorps trad op als wedstrijdleiding, scheidsrechter en jury. Wat wij als superfanatieke sportende studentjes niet wisten, was dat dit jureren, fluiten en leiden bewust onbekwaam werd uitgevoerd door de docenten. Ze speelden vals, floten alles tegen Team Zwart, diskwalificeerden zomaar uit het niets de sportiefste speelster van Team Wit en lieten zich opzichtig omkopen. Kortom, taferelen die wekelijks te zien waren bij thuiswedstrijden van Engelbert 3.

Doel van de docenten was, bleek later, om ons studentjes te laten inzien wat falende arbitrage met sportende mensen kan doen. En ja, sommigen van ons gingen over de rooie. Zo ook topjudoka Karin Kienhuis, (later ging ze tweemaal naar de Olympische Spelen!). Karin werd woest door zo veel onrecht, dat ze de met tranen in de ogen de juryvoorzitter over de wedstrijdtafel heentrok. Ippon.

Mooie tijden. Terug naar de onze(kere). Ik lees het bezwaarschrift van Kim nogmaals. Eigenlijk was het ook geen doen voor Tjaart en Charles. Kim en Sanne liggen zo dicht bij elkaar. Gek dat Tjaart en Charles niet hebben teruggegrepen op een beslissing die zo voor de hand ligt in hun eigen tak van sport: skate-off in schaatsen, trials in de atletiek. Had Kim en Sanne een judo-off laten judoën. Eén tegen één. Vrouw tegen vrouw. Met een eerlijke scheidsrechter. Winnaar naar Tokio.

Gemiste kans voor Tjaart en Charles. En voor Kim. Nu blijft bij de uitzending van Sanne voor altijd dat proces van bezwaarschriften, vermeende vormfouten, data, harde en zachte criteria boven de tatami hangen.

Ik krijg door Tjaart, Charles en Kim klasgenootje Karin Kienhuis maar niet uit mijn hoofd. Sport op papier ligt heel gevoelig. Heb ooit met een papieren werkstuk van Karin ook eens een scheve schaats gereden. Daar kwam ook een bezwaarschrift over. Van de judodocent. Heb hier al eerder over geschreven. Vorm voor inhoud. Staat symbool voor sport op papier:

'Meneer Vlietstra, als u werkelijk denkt dat 'houdgreep' als 'houtgreep' wordt geschreven, dan bent u het ALO-diploma niet waard. Derhalve ontvangt u een 3 voor dit werkstuk.'

Beteuterd keek ik naar 'mijn' eindexamen werkstuk judo met de begeleidende tekst van de heer Pama, judodocent op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Plannetje mislukt. Ik was in het vierde studiejaar klassenvertegenwoordiger en had ambtshalve de beschikking over de sleutel van het klassenkluisje. Het kluisje waarin de docenten de nagekeken werkstukken van de studenten deponeerden zodat de klassenvertegenwoordiger die kon uitdelen.

Nu noemen ze dat een Dropbox, geloof ik. Door die sleutel had ik ongelimiteerd toegang tot de nagekeken werkstukken van mijn klasgenoten. En ja, wat doe je dan in zo'n positie? Ik was een hardwerkende studerende korfballer die ook in de race was voor de titel 'Nachtburgemeester van Groningen.' Wedden op meerdere paarden.

Tijd kopen was heilig. Dus schreef ik het nagekeken en met een 10 beoordeelde werkstuk van klasgenootje Karin Kienhuis, destijds topjudoka bij De Mattekkoppers, letterlijk over. Om de ontdekking van plagiaat te voorkomen veranderde ik 'houdgreep' in'houtgreep'. Rookgordijntje opwerpen was mijn idee. Helaas, de heer Pama was ook na een voorzichtig bezwaarschrift ('Alstublieft Pama-san, kijkt u toch naar de inhoud in plaats van naar de vorm') onvermurwbaar. Dat werd een jaartje overdoen. Weer.

Toch mooie tijden. Terug naar de onze(kere). Lieve Kim, pak jezelf op. Het kan nog steeds. Hoe lastig het nu ook is. Don't stop. Ga voor een retourtje Zevenhuizen-Parijs, 2024 Olympische Spelen. Het kan. Jij zeker. Geen strijd meer op papier, maar op de tatami. Laat Tjaart en Charles maar schrijven. Weer over jou. Ze moeten je in 2024 bijschrijven op de lijst van Nederlandse gouden medaillewinnaars:

Mark Huizinga, 27 jaar.

Anton Geesink, 30 jaar.

Willem Ruska, 32 jaar.

Kim Polling, 33 jaar.

Ippon!