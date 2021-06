Verdriet in Hoogkerk om doodgestoken tiener: ‘Het is afschuwelijk’

Kort na de steekpartij is een verdachte, een 23-jarige man uit de stad Groningen, opgepakt.

Geschreeuw en gegil

‘Dit is verschrikkelijk’, zegt Jolanda Wienke. Ze woont boven de supermarkt waar het zondagmiddag gebeurde en laat net haar hondje uit. Ze kent het slachtoffer niet persoonlijk, maar ze weet wie het is. ‘We zeiden elkaar wel eens gedag, hallo of moi. Dat was het dan. Je bent toch dorpsgenoten.’

Ze heeft de traumahelikopter zien landen, een beeld dat ze niet snel meer vergeet. ‘Ik hoorde geschreeuw en gegil. Ik dacht: hier moet iets verschrikkelijks gebeurd zijn. En dat was het ook, het is afschuwelijk.’

Bij de ingang

Een andere buurtbewoner staat nog te trillen op haar benen als ze over het voorval vertelt. Ze was net klaar met boodschappen doen en stond bij de balie om wat sigaretten te kopen. ‘Ik zag ineens iemand op de grond liggen en er was paniek. Ik verstijfde helemaal.’ Ze wil niet bij naam genoemd worden.

De steekpartij zou volgens getuigen bij de ingang van de supermarkt zijn gebeurd, waar klanten een winkelkar kunnen pakken. De vrouw zag het gebeuren op de schermen bij de ingang, waar beelden van bewakingscamera’s op te zien zijn. ‘De politie was er al heel snel. Mensen probeerden hem te reanimeren. Het was akelig om te zien.'

Kenden elkaar niet

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar niet, blijkt uit het eerste onderzoek van de politie. Waarom de jongen is neergestoken, wordt verder onderzocht.

Het slachtoffer is een leerling van het Leon van Gelder aan de Diamantlaan in Groningen. Medewerkers van de middelbare school zijn daar maandagochtend extra vroeg om de leerlingen op te vangen. Ook is er begeleiding voor zijn klasgenoten.

