75ste editie Schildweek komt er deze zomer alsnog

'Hartstikke mooi dat we het dit jaar wel kunnen organiseren', zegt Wim Wind van de organisatie. Al is het nog wel even afwachten hoe het exacte programma eruit komt te zien. Dat hangt ook af van de situatie rond corona op dat moment.

'Het is bijvoorbeeld de vraag of we samen met de horeca zoals altijd het feest kunnen organiseren', zegt Wind.

Maximaal 150 deelnemende boten

Net als tijdens de voorgaande edities is het aantal deelnemende boten beperkt tot maximaal 150. Dat had wellicht meer kunnen zijn, omdat er vanwege het niet doorgaan van de Sneekweek komende zomer genoeg belangstelling is.

Wind: 'Maar we willen het niet te groot laten worden, met het risico dat we dan alsnog de stekker eruit moeten trekken.'

