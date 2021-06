Mijn FC-moment: 'Hij toverde zo drie kaartjes uit zijn binnenzak'

In de rubriek ‘Mijn FC-moment’ komt elke dag een FC Groningen-supporter aan het woord met zijn/haar meest bijzondere verhaal over het Groningse voetbal. Dit in aanloop naar het 50-jarig bestaan van de FC op 16 juni.

‘De wedstrijd ging om promotie naar de Eredivisie en er was maar een beperkt aantal kaarten. Het uitvak op De Oude Meerdijk is niet zo groot.’ De toen 40-jarige Ronald had geen kaarten weten te bemachtigen, maar wilde op die dag toch een poging wagen om het stadion in te komen.

Van Baflo naar Emmen

'Op die bewuste zondagochtend ging ik met twee vrienden in alle vroegte met de auto van Baflo naar Emmen. ’s Ochtends om een uur of tien waren we er al. De wedstrijd was pas om half drie, dus we waren ruim op tijd’, vertelt hij. De mannen hadden met elkaar afgesproken: als ze om één uur nog niet binnen waren, zouden ze als een speer teruggaan om de wedstrijd op de grote schermen in de Veemarkthallen in Stad te kijken.

‘Maar het was dé wedstrijd, waar jaren naar toe werd geleefd. Dan kan je wel op een scherm kijken, maar dat is natuurlijk niks. De meest betrokken supporters zijn natuurlijk in Emmen. Ja, daar moest ik gewoon bij zijn’, zegt Ronald stellig.

De seizoenkaarten van Ronald (Foto: Eigen foto)

Langs het hek

Hoe hij dan binnen wilde komen? Hij had een trapje op de auto gelegd om over het hek heen te klimmen. Voor de zekerheid had hij ook een schep achterin gelegd, zodat hij eronderdoor kon kruipen als dat moest.

‘Dus wij kwamen aan bij het stadion, op die grote parkeerplaats bij de Oude Meerdijk, en het was al blauw van de politie en beveiligingsmensen. Nou ja, ik heb het trapje niet eens van de auto hoeven halen, want er was geen doorkomen aan.’ Nadat ze een aantal rondjes om het stadion gemaakt hadden, verwachtten de vrienden er niks meer van.

De bus in

‘Toen kwam in de verte ineens de spelersbus aanrijden, met voorin Theo Huizinga, de elftalbegeleider. Precies voor ons stopte die bus en die deur gaat open, toen kreeg ik ineens een ingeving. Ik dacht: wat een kans!’ Ronald stapte direct de bus in, terwijl iedereen verbaasd reageerde.

‘Ik had een soort brainwash, dus ik zeg: 'Goh, Theo Huizinga, je moet gewoon even drie van jouw wisselspelers vragen of ze hun jasjes uit willen doen, dan doen wij die aan en kunnen we gewoon achter jullie aan naar binnen.' Dan zou iedereen denken dat wij de wisselspelers waren en zou sowieso niemand ons tegenhouden.’ Daar moest iedereen volgens Ronald vreselijk hard om lachen, maar Theo grabbelde daarna in zijn binnenzak en toverde nog precies drie kaartjes tevoorschijn.

‘Mijn hart sloeg over. Ik zei tegen hem: ‘Oh man, dit is de mooiste dag van ons leven!’ Ronald vroeg nog wat de kaarten kostten, maar Theo vond het zo mooi dat hij ze gratis kreeg. En toen konden de vrienden toch naar binnen. ‘Ja, dat was super! We liepen zo met onze kaartjes in de hand vol trots naar de kaartcontrole en een paar minuten later stonden we binnen.’

Het uitvak zat helemaal vol (Foto: Nico Swart/Trots van het Noorden)

In de kruising

‘We hebben daar met zijn drieën een geweldige middag gehad, die werd besloten met één doelpunt, van FC-er Magnus Johansson. Die trapte een geweldig schot in de kruising, dat was fantastisch!’ Ronald is nog altijd trots dat hij er destijds bij was, terwijl er maar 560 kaarten waren voor FC-fans. ‘Dat was zeer beperkt, want in de Veemarkthallen stonden duizenden fans.’

Het feest in Emmen is compleet (Foto: Nico Swart/Trots van het Noorden)

Hij denkt graag aan deze wedstrijd terug. ‘Het hele feest begon daar natuurlijk en we zijn in colonne weer teruggereden. Dat zag er ook fantastisch uit, op allerlei plekken langs de weg stonden allemaal supporters om de bus te ontvangen. En wij reden mee naar de huldiging op de Grote Markt. Het waren onvergetelijke momenten!’

