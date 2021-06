Kinderen op medaillejacht bij de Grunn Lympics

Niet alleen op de school in Appingedam, scholen door de hele provincie doen mee aan het initiatief van Huis voor de Sport, dat loopt tot en met 9 juli. Het is er op gericht kinderen op een speelse wijze hun sporttalent te laten ontdekken, met een knipoog naar de echte Olympische Spelen in Tokyo, later in de zomer.



Zo beleefden de kinderen in Appingedam de Grunn Lympics:

Corona heeft invloed op het programma

Vanwege corona ziet het programma er wat anders uit dan eigenlijk de bedoeling was, vertelt sportleraar Danny Schudde van Huis voor de Sport: 'Iedereen gaat op zijn eigen locatie aan de slag, het is niet één grote sportdag.'

En ook in het aanbod is er wat veranderd. Zo stond oorspronkelijk judo op het menu, maar dat is afgevallen omdat het niet coronaproof is. 'Kinderen mogen zelf kiezen welke van de aangeboden sporten ze gaan doen', vertelt Schudde.

Medailles te verdienen

Wie goed scoort, kan een medaille winnen: goud, zilver of brons. 'De eisen zijn best wel streng, maar in elke klas zijn er altijd wel een paar die een medaille in de wacht weten te slepen.'

En net als bij de Olympische Spelen wordt er een medaillespiegel bijgehouden, zodat over een aantal weken duidelijk is welke school het beste heeft gescoord.