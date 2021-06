Gemeente Westerwolde wil inleverpunten plastic afval weghalen

Het inleveren van het zogenaamde PMD-afval (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) kan dan alleen nog maar bij de milieustraten in Ter Apel en Vriescheloo.

Bewoners klagen over de overlast

Daarmee wil de gemeente de problemen rondom de plastic inleverpunten oplossen. Al een aantal maanden klagen inwoners over de overvolle PMD-containers met zwervende afvalzakken als gevolg.

Bij meerdere containers in Westerwolde speelt dat probleem. Het komt vooral voor bij de inleverpunten in grotere dorpen, zoals Blijham.

Buurtbewoner hield een fotodagboek bij

Buurtbewoner Ronald Wahle uit dat dorp hield zelfs een fotodagboek bij. Soms lagen daar wel tientallen vuilniszakken op een plein dat vier jaar geleden nog helemaal spic en span is gemaakt.

Zijn conclusie: 'De proef met de inleverpunten is helemaal mislukt', aldus Ronald Wahle die aan het dorpsplein van Blijham woont.

Uit een evaluatie blijkt dat er in startmaand januari dit jaar 4.500 kg PMD-afval is ingeleverd. Dat werd een maand later al 7.600 kg. In april was dat 13.000 kg. Kortom: de hoeveelheid ingeleverd afval bleef toenemen.

Waarom zoveel inwoners toch blijven scheiden? Een deel doet het uit oogpunt van duurzaamheid, volgens een aantal raadsleden. Maar er zijn ook mensen die het uit praktisch oogpunt doen bijvoorbeeld omdat een grijze container 'snel vol zit met luiers'. Een financiële prikkel is er op dit moment (nog) niet.

Gemeentebestuur: proef kan niet op deze manier worden voortgezet

Volgens het gemeentebestuur kan de proef niet op de huidige manier worden voortgezet 'gezien de neveneffecten en de kosten voor het opruimen van het bijgeplaatste afval'.

'Het is te verwachten dat in de huidige situatie deze kosten zullen stijgen. Het percentage inwoners dat van de pilot gebruik maakt en de goede kwaliteit van het PMD staan in geen verhouding tot de huidige negatieve effecten en hoge kosten', schrijft het college van burgemeester in wethouders aan de raad.

Inleverpunten staan er vanwege afschaffing 'oranje container'

Eind vorig jaar beslist de gemeenteraad dat de inleverpunten tot eind 2022 bij wijze van proef blijven staan. Reden: sinds dit jaar hoeven inwoners van Westerwolde plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons niet meer te scheiden. Alles mag in de grijze container. Een sorteermachine haalt dat er later weer uit.

In de jaren daarvoor hadden inwoners er nog een aparte, oranje container voor het PMD-afval. Nu die verdwenen is ziet de gemeenteraad dat inwoners alsnog het afval willen scheiden. De raad besloot daarom om de speciale inleverpunten neer te zetten voor de mensen die dat willen blijven doen, maar komt daar nu dus op terug.

Gemeenteraad moet beslissen

Het is nu aan de gemeenteraad of ze meegaan in het voorstel van het gemeentebestuur om de inleverpunten dus weer af te schaffen. Daar praten de raadsleden 16 juni voor het eerst over. Twee weken daarna nemen ze een besluit.

Een alternatief waarvoor de raad kan kiezen is om wel de containers in de dorpskernen te houden, maar dan is de gemeente in de meeste scenario's ruim een ton duurder uit.

