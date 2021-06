Geen straf voor drugshandel door slecht politieonderzoek

'Ik denk wel dat u handelde in hasj, maar door onvoldoende onderzoek door de politie kan ik u hier niet voor veroordelen', zei de rechter maandagochtend. De man werd wel veroordeeld voor verboden wapen- en hasjbezit en moet hij hiervoor een boete van 800 euro betalen.

Agenten doorzochten op in november 2019 het huis van de man. Er was een melding bij de politie binnengekomen over hasjhandel vanuit de woning en er zouden kilo's hasj op voorraad liggen. De agenten vonden twee telefoons, bijna 10 gram hasj, weegattributen, een agenda en een gaspistool.

Op één van de telefoons stonden gesprekken en berichten die duidden op drugshandel. Die telefoon was niet van hem, zei de man tegen de rechter. Van wie wel? Dat wilde hij niet zeggen.

Politie controleerde niet of verklaringen klopten

In de slaapkamer van de man lag het pistool met munitie. Hij wist hier niets van af, zei de man tegen de rechter. Wie dat daar neer had gelegd, kon of wilde hij niet vertellen. Hij was de enige die die kamer in gebruik had.

Tijdens het politieonderzoek werden geen afnemers of mogelijke medeverdachten gehoord. Ook onderzocht de politie niet of de verklaringen van de rechter betrouwbaar waren en of er alternatieve scenario's waren.

Voor verboden wapenbezit eiste de officier van justitie een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van drie weken. Voor het drugsbezit een schuldigverklaring zonder strafoplegging.

'U heeft mazzel'

'Het is uw mazzel dat er slecht onderzoek is gedaan', zei de rechter. Het enige dat wel vaststaat is het drugs- en wapenbezit. De man heeft nauwelijks een strafblad en volgens de richtlijnen van de rechtbank komt de rechter in dit geval op een boete, die in termijnen mag worden betaald.

Ze volgde de officier van justitie in de eis wat betreft het drugsbezit: Schuldig maar geen straf. Ze gaf de Hoogezandster wel een waarschuwing mee: U bent een gewaarschuwd mens. De agenten waren in dit geval slordig, maar ze zijn niet gek. Houd u verre van deze praktijken, anders bent u de volgende keer wel aan de beurt.