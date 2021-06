Bloemen bij supermarkt waar tiener werd doodgestoken (update)

Zondagmiddag deed de politie urenlang onderzoek bij de Albert Heijn.

'Aangrijpend wat hier gebeurd is'

'Ik vind het aangrijpend wat hier gebeurd is', zegt een vrouw die bloemen kwam leggen. 'En zo weet de familie dat we toch aan hem denken. Het is heel raar, je loopt op het stuk waar het allemaal gebeurd is. Er hangt een heel rare sfeer. Je voelt iets door je lijf heen en denkt: dat had gewoon niet moeten gebeuren.'

23-jarige verdachte zit vast

Kort na de fatale steekpartij werd de 23-jarige verdachte in de omgeving van de supermarkt aangehouden, op aanwijzing van een getuige. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij, wordt nog onderzocht. Volgens de politie kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar niet. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Dit bericht is aangevuld met quotes van een bloemenlegger en de informatie dat de verdachte in beperkingen zit.

Lees ook:

- Verdriet in Hoogkerk om doodgestoken tiener: ‘Het is afschuwelijk’

- Minderjarige jongen overleden bij steekpartij Hoogkerk; verdachte is 23-jarige Stadjer